Неизвестный беспилотник атаковал военную базу в Кувейте

РИМ, 15 мар - РИА Новости. Неизвестный беспилотник поразил итальянскую военную базу в Кувейте, уничтожив итальянский летальный аппарат, пострадавших среди военнослужащих нет, заявил начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии генерал Лучано Портолано.
"Сегодня утром база "Али-эль-Салем" в Кувейте, где размещены американский и итальянский персонал и различные средства, стала целью атаки беспилотника, который поразил укрытие, где находился беспилотный летательный аппарат итальянской оперативной группы, и уничтожил его", - говорится в сообщении Портолано, которое приводит Главный штаб в соцсети Х.
По словам генерала, он связался с командованием контингента, который заверил его, что весь штатный состав находился в безопасности и не пострадал. О случившемся проинформирован глава минобороны Италии Гуидо Крозетто.
В последние дни итальянская группировка на базе была частично сокращена в рамках мер, принятых в связи с изменением обстановки в сфере безопасности в регионе. Оставшийся на базе персонал выполняет задачи, необходимые для поддержания основных операций миссии.
В ночь на четверг авиаудару подверглась база в иракском Эрбиле, где размещены итальянские военные. Итальянский контингент был предупрежден о нападении за несколько часов и был направлен в защищенное место. Пострадавших среди итальянских военнослужащих нет.