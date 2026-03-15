Неизвестный беспилотник атаковал военную базу в Кувейте - РИА Новости, 15.03.2026
20:38 15.03.2026
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу в Кувейте
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу в Кувейте - РИА Новости, 15.03.2026
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу в Кувейте
Неизвестный беспилотник поразил итальянскую военную базу в Кувейте, уничтожив итальянский летальный аппарат, пострадавших среди военнослужащих нет, заявил... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T20:38:00+03:00
2026-03-15T20:38:00+03:00
в мире
кувейт
италия
эрбиль
гуидо крозетто
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
италия
эрбиль
в мире, кувейт, италия, эрбиль, гуидо крозетто, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Италия, Эрбиль, Гуидо Крозетто, Военная операция США и Израиля против Ирана
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу в Кувейте

Беспилотник поразил итальянскую военную базу в Кувейте, пострадавших нет

© REUTERS / Stephanie McGehee
РИМ, 15 мар - РИА Новости. Неизвестный беспилотник поразил итальянскую военную базу в Кувейте, уничтожив итальянский летальный аппарат, пострадавших среди военнослужащих нет, заявил начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии генерал Лучано Портолано.
«
"Сегодня утром база "Али-эль-Салем" в Кувейте, где размещены американский и итальянский персонал и различные средства, стала целью атаки беспилотника, который поразил укрытие, где находился беспилотный летательный аппарат итальянской оперативной группы, и уничтожил его", - говорится в сообщении Портолано, которое приводит Главный штаб в соцсети Х.
По словам генерала, он связался с командованием контингента, который заверил его, что весь штатный состав находился в безопасности и не пострадал. О случившемся проинформирован глава минобороны Италии Гуидо Крозетто.
В последние дни итальянская группировка на базе была частично сокращена в рамках мер, принятых в связи с изменением обстановки в сфере безопасности в регионе. Оставшийся на базе персонал выполняет задачи, необходимые для поддержания основных операций миссии.
В ночь на четверг авиаудару подверглась база в иракском Эрбиле, где размещены итальянские военные. Итальянский контингент был предупрежден о нападении за несколько часов и был направлен в защищенное место. Пострадавших среди итальянских военнослужащих нет.
Атака беспилотника на военную базу провинции Эрбиль - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Италия выводит военных с базы в Эрбиле после удара, заявили в Минобороны
13 марта, 13:32
 
В мире, Кувейт, Италия, Эрбиль, Гуидо Крозетто, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
