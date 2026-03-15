Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 15.03.2026 (обновлено: 11:32 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/kuba-2080745439.html
На Кубе протестующие атаковали здание комитета компартии
На Кубе протестующие атаковали здание комитета компартии
Протестующие в городе Морон на севере кубинской провинции Сьего-де-Авила забросали камнями здание муниципального комитета Коммунистической партии Кубы и... РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080777146_0:490:1140:1131_1920x0_80_0_0_04e43b2465ebcc974960870c81b72192.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080777146_0:185:1141:1040_1920x0_80_0_0_6b486277458cd693f01a26532f1f8cee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
На Кубе протестующие атаковали здание комитета компартии

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Протестующие в городе Морон на севере кубинской провинции Сьего-де-Авила забросали камнями здание муниципального комитета Коммунистической партии Кубы и устроили пожар, задержаны пять человек, сообщило МВД республики.
"То, что вначале проходило мирно и сопровождалось обменом мнениями с местными властями, затем переросло в акты вандализма против здания муниципального комитета партии", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook* (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
По данным ведомства, около полуночи (06:00 мск) группа людей, в основном жители района Эль-Вакерито, прошла по улицам города с требованиями, связанными прежде всего с перебоями в электроснабжении и доступом к продуктам питания. У здания компартии протест принял насильственные формы
"Небольшая группа людей забросала камнями вход в здание и устроила пожар на улице, используя мебель из приёмной", - уточнили в МВД.
Помимо этого инцидента повреждения получили и другие объекты, включая аптеку и торговую точку сети Tiendas Caribe.
"На момент публикации этого сообщения задержаны пять человек. Ещё один человек, который в состоянии опьянения упал, получает помощь в генеральной больнице Роберто Родригеса", - сообщили в министерстве.
Расследование инцидента ведут специализированные подразделения МВД.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала