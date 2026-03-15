https://ria.ru/20260315/kuba-2080745439.html
На Кубе протестующие атаковали здание комитета компартии
Протестующие в городе Морон на севере кубинской провинции Сьего-де-Авила забросали камнями здание муниципального комитета Коммунистической партии Кубы и... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T06:27:00+03:00
в мире
куба
россия
роберт родригес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080777146_0:490:1140:1131_1920x0_80_0_0_04e43b2465ebcc974960870c81b72192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080777146_0:185:1141:1040_1920x0_80_0_0_6b486277458cd693f01a26532f1f8cee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протестующие в кубинском Мороне атаковали здание комитета компартии
МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Протестующие в городе Морон на севере кубинской провинции Сьего-де-Авила забросали камнями здание муниципального комитета Коммунистической партии Кубы и устроили пожар, задержаны пять человек, сообщило МВД республики.
"То, что вначале проходило мирно и сопровождалось обменом мнениями с местными властями, затем переросло в акты вандализма против здания муниципального комитета партии", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook
* (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
).
По данным ведомства, около полуночи (06:00 мск) группа людей, в основном жители района Эль-Вакерито, прошла по улицам города с требованиями, связанными прежде всего с перебоями в электроснабжении и доступом к продуктам питания. У здания компартии протест принял насильственные формы
"Небольшая группа людей забросала камнями вход в здание и устроила пожар на улице, используя мебель из приёмной", - уточнили в МВД.
Помимо этого инцидента повреждения получили и другие объекты, включая аптеку и торговую точку сети Tiendas Caribe.
"На момент публикации этого сообщения задержаны пять человек. Ещё один человек, который в состоянии опьянения упал, получает помощь в генеральной больнице Роберто Родригеса
", - сообщили в министерстве.
Расследование инцидента ведут специализированные подразделения МВД.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.