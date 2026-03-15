На Кубе протестующие атаковали здание комитета компартии

© REUTERS / Social Media Пожар в здании компартии в городе Морон на Кубе. 14 марта 2026

МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Протестующие в городе Морон на севере кубинской провинции Сьего-де-Авила забросали камнями здание муниципального комитета Коммунистической партии Кубы и устроили пожар, задержаны пять человек, сообщило МВД республики.

"То, что вначале проходило мирно и сопровождалось обменом мнениями с местными властями, затем переросло в акты вандализма против здания муниципального комитета партии", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook * (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ ).

По данным ведомства, около полуночи (06:00 мск) группа людей, в основном жители района Эль-Вакерито, прошла по улицам города с требованиями, связанными прежде всего с перебоями в электроснабжении и доступом к продуктам питания. У здания компартии протест принял насильственные формы

"Небольшая группа людей забросала камнями вход в здание и устроила пожар на улице, используя мебель из приёмной", - уточнили в МВД.

Помимо этого инцидента повреждения получили и другие объекты, включая аптеку и торговую точку сети Tiendas Caribe.

"На момент публикации этого сообщения задержаны пять человек. Ещё один человек, который в состоянии опьянения упал, получает помощь в генеральной больнице Роберто Родригеса ", - сообщили в министерстве.

Расследование инцидента ведут специализированные подразделения МВД.