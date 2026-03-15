ЕС продолжит давить на Орбана по вопросу кредита для Киева, заявили в ФРГ - РИА Новости, 15.03.2026
23:25 15.03.2026 (обновлено: 23:55 15.03.2026)
ЕС продолжит давить на Орбана по вопросу кредита для Киева, заявили в ФРГ
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что страны ЕС продолжат настаивать на выражении Венгрией согласия по вопросу выделения кредита от Евросоюза... РИА Новости, 15.03.2026
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что страны ЕС продолжат настаивать на выражении Венгрией согласия по вопросу выделения кредита от Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро.
"Мы по-прежнему верим, что Венгрия, когда речь идет о свободе в Европе, всегда будет на нашей стороне. Так что мы здесь очень настойчивы, мы здесь очень четко выражаемся, и Венгрия должна знать, хочет ли она поддерживать европейскую солидарность, хочет ли она по-прежнему принадлежать к европейской семье и считает ли себя частью европейской команды или нет", - заявил Вадефуль в интервью телеканалу ARD.

Глава МИД ФРГ утверждал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал выделение кредита Украине на заседании Европейского совета в декабре 2025 года.
"Он (Орбан - ред.) был за выделение 90 миллиардов евро и должен сдержать свое слово", - заявил Вадефуль.
Украина остановила 27 января транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
