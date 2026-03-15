Российский теннисист выиграл турнир серии "Челленджер" - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Теннис
 
18:42 15.03.2026 (обновлено: 18:59 15.03.2026)
Российский теннисист выиграл турнир серии "Челленджер"
Российский теннисист выиграл турнир серии "Челленджер" - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Российский теннисист выиграл турнир серии "Челленджер"
Российский теннисист Павел Котов стал победителем турнира серии "Челленджер" во французском Шербуре, призовой фонд которого превышает 97,6 тысячи евро. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
спорт, атр, павел котов (теннис), павел котов
Теннис, Спорт, АТР, Павел Котов (теннис), Павел Котов
Российский теннисист выиграл турнир серии "Челленджер"

Российский теннисист Котов выиграл турнир "Челленджер" во французском Шербуре

© Фото : сайт Федерации тенниса РоссииПавел Котов
Павел Котов - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : сайт Федерации тенниса России
Павел Котов. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский теннисист Павел Котов стал победителем турнира серии "Челленджер" во французском Шербуре, призовой фонд которого превышает 97,6 тысячи евро.
В финальном матче Котов обыграл итальянца Филиппо Романо со счетом 6:2, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут.
Котову 27 лет, он занимает 402-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин завоевал свой пятый титул на уровне "Челленджер" в одиночном разряде и второй в текущем сезоне. В феврале Котов выиграл турнир в немецком Кобленце.
Павел Котов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце
8 февраля, 17:57
 
