Вулин прокомментировал спорный закон об иностранцах в Косово - РИА Новости, 15.03.2026
01:04 15.03.2026
Вулин прокомментировал спорный закон об иностранцах в Косово
Вулин назвал закон об иностранцах причиной для референдума в Сербии

БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Спорный закон "Об иностранцах и транспортных средствах" в самопровозглашенной республике Косово, вступающий в силу 15 марта, является причиной для референдума в Сербии даже с учетом смягчения под влиянием ЕС, заявил бывший сербский вице-премьер и основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
Косовским сербам, которые не имеют личных документы Приштины, с 15 марта предстоит получать у косовоалбанских властей разрешение на временное пребывание на 12 месяцев, при этом будут признаваться их сербские личные карты (общегражданские паспорта). Такая версия закона стала результатом переговоров с участием ЕС, на подачу заявлений сербам отведен срок в три месяца.
"Закон об иностранцах отложит свое полное применение для работников образования и здравоохранения и студентов, но будет применяться для всех остальных, кто живет в Косово и Метохии (КиМ). Сербы в КиМ, которые слушали свое государство и не приняли гражданство самопровозглашенного Косово, сейчас вынуждены будут это сделать или покинуть КиМ", - цитирует Вулина его пресс-служба.
Он иронично отметил, что благодаря "любезности" ЕС косовские сербы получили достаточно времени, чтобы подать прошение на получение "гражданства" Косово.
"А всякий серб, гражданин Сербии, который хотел бы посетить этот сербский Иерусалим, будет иностранцем как в Иерусалиме и Израиле. Это не тема для Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии, не тема для Скупщины (парламента - ред.) и правительства, это тема для референдума всей Сербии", - подчеркнул Вулин и добавил, что ЕС еще раз подтвердил, что косовоалбанский "премьер" действует по указаниям из Брюсселя.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в субботу о сохранении сербских учреждений образования и здравоохранения в самопровозглашенной республике Косово накануне вступления в силу спорного "закона об иностранцах".
Он отметил, что данное решение найдено в переговорах с представителями ЕС и при помощи Сербской православной церкви.
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу выразил надежду, что президент России Владимир Путин и США Дональд Трамп поймут потребности сербского народа в Косово и Метохии в преддверии вступления в силу закона об иностранцах самопровозглашенной республики Косово.
Патриарх Сербский Порфирий в пятницу направил письма Папе Римскому Льву XIV, президенту РФ, президенту США, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьерам Италии Джордже Мелони, Великобритании Киру Стармеру, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и гендиректору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани, призвав их использовать свой авторитет, чтобы отозвать применение "крайне дискриминационного закона об иностранцах".
Закон самопровозглашенной республики Косово "об иностранцах и транспортных средствах" предполагает, что жители края без документов, выданных Приштиной, считаются иностранцами и должны регулярно регистрироваться в "полиции", а также не смогут управлять автомобилями по доверенности.
