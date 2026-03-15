Конфликт с Ираном подсветил уязвимости флота США, считает военный эксперт - РИА Новости, 15.03.2026
19:08 15.03.2026
Конфликт с Ираном подсветил уязвимости флота США, считает военный эксперт
Военный эксперт Козюлин: конфликт вокруг Ирана показал уязвимости флота США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана продемонстрировал уязвимости военно-морских сил США, поскольку даже дорогостоящие корабли могут оказаться под угрозой ударов дешевых беспилотников, считает военный эксперт Вадим Козюлин.
"Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников... Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает", - заявил эксперт в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
"Удар по ахиллесовой пяте". План Ирана против США ужаснул Запад
13 марта, 19:41
13 марта, 19:41
Козюлин добавил, что США столкнулись с ситуацией, когда исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех дешевых устройств. При этом медийный эффект от потери авианосца значительно бы навредил репутации США, полагает он.
Эксперт отметил, что власти Соединенных Штатов надеются привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников, но назвал неясной возможность такого развития событий. По его словам, большой поддержкой конфликт США и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада. Он также считает, что подобные заявления наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силы, но делает вывод, что в самих Соединенных Штатах это воспринимается как необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно, подчеркнул Козюлин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В субботу президент США Дональд Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив, чтобы тот "больше не был угрозой". Он подчеркнул, что США "скоро обеспечат" безопасность и свободу в Ормузском проливе.
"Прицельный удар". Неожиданный шаг Ирана вызвал панику на Западе
13 марта, 17:17
