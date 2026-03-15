МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Командиры украинских подразделений в Харьковской области продолжают обогащаться за счет незаконной продажи стрелкового оружия преступным группировкам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командиры украинских подразделений в Волчанском районе Харьковской области продолжают обогащаться за счет незаконной продажи стрелкового оружия преступным группировкам внутри Украины и за её пределами. Чаще всего оружие записывается на пропавшего без вести украинского военнослужащего, затем автоматы и боеприпасы вывозят по поддельным документам в тыловые районы, где уже передают посредникам для дальнейшей реализации", - сообщил источник.
Он также отметил, что украинская полиция ограничивается задержанием лишь рядовых курьеров.
"Так, накануне на въезде в Харьков со стороны Волчанска в автомобиле Volkswagen T5 без государственных номеров было обнаружено 66 единиц огнестрельного оружия, более 46 тысяч патронов различных калибров, 50 гранат, более 14 килограммов взрывчатых веществ и 745 взрывных устройств", - добавил собеседник агентства.