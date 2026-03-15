В Колумбии конфисковали две тонны кокаина, принадлежавшие "Клану залива"

МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Силы безопасности Колумбии конфисковали две тонны кокаина, принадлежавшие наркокартелю "Клан залива", сообщил министр обороны страны Педро Арнульфо Санчес.
"Сильный удар по международной наркоторговле в Акандии, Чоко. В ходе операции национальной полиции, армии, ВМС и прокуратуры были конфискованы две тонны гидрохлорида кокаина, принадлежащего картелю "Клан залива", что напрямую ударило по его криминальным финансам", — написал Санчес в социальной сети X.
По словам министра, наркотики были спрятаны в подпольном хранилище и предназначались для отправки на международные рынки. Следствие установило, что груз планировалось переправить в Северную Америку и Европу морскими маршрутами через Карибское море.
Во время операции был задержан один человек, связанный с этой преступной деятельностью.
