Зачем ученые вылили в океан десятки тысяч литров ярко-красных химикатов

Ракушки на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. В заливе Мэн произошла не масштабная промышленная катастрофа, а научный эксперимент. Ученые вылили в океан десятки тысяч литров химикатов.

Для чего понадобилось загрязнять воду?

Нетривиальный опыт

С разрешения Агентства по охране окружающей среды США и при участии местных рыбаков ученые из Океанографического института Вудс-Хоул провели экзотический эксперимент в Атлантическом океане.

В результате в воду у берегов Бостона вылили 65 тысяч литров количество гидроксида натрия — щелочного химического вещества, помеченного ярко-красным красителем. Процесс занял четыре дня.

Задачей было выяснить, способен ли такой метод усилить поглощение океаном углекислого газа из атмосферы и тем самым замедлить глобальное изменение климата.

Зачем нужен красный цвет?

По мнению ученых, в Мировом океане уже содержится около 38 000 миллиардов тонн CO2 в виде растворенного бикарбоната натрия, или пищевой соды.

Специалисты исходят из теории, что повышение щелочности воды может стимулировать химические реакции, связывающие CO2 в растворимые бикарбонаты, что предотвратит усугубление парникового эффекта.

Теоретически этот новый подход может решить сразу две проблемы: изолировать избыток CO2 в атмосфере и снизить растущую кислотность океанов.

Выбранный краситель красного цвета играет роль маркера, позволяя отслеживать распространение и концентрацию реагента в толще воды для точного моделирования процессов.

А как же морские обитатели?

В течение следующих нескольких дней после эксперимента ученые зафиксировали, что в воду попадает 10 тонн углерода, а уровень pH повышается с 7,95 до 8,3, что соответствует доиндустриальному уровню.

"Предварительные результаты показывают, что можно спроектировать, отследить и проконтролировать с высокой точностью небольшие установки для производства озона”, — говорит главный исследователь Адам Субхас из Океанографического института Вудс-Хоул.

Исследование дало понять, что гидроксид натрия не оказывает негативного воздействия на планктон, рыбу и личинок омаров. Однако его влияние на взрослую рыбу еще не оценивалось, что является серьезным упущением в регионе, жизненно важном для промысла омаров, трески и пикши.

Тем не менее, Рэйчел Дэвитт, аспирантка из Ратгерского университета, которая помогала проводить экологическую оценку, говорит , что эксперимент "не оказал существенного влияния на биологическое сообщество по тем показателям, которые мы измеряли".

Рискованные эксперименты

Несмотря на заверения ученых в его безопасности, у эксперимента нашлись и серьезные критики.

Гарет Каннингем, директор по охране окружающей среды и политике в Обществе охраны морской среды, заявил : "Повышение щелочности океана — это краткосрочное решение, которое не устраняет причины изменения климата и закисления океана".

По мнению специалиста, существуют и более безопасные методы решения проблемы.

"Восстановление естественной среды обитания, такой как заросли морских водорослей и рифы с моллюсками, является более экологичным решением, поскольку помогает смягчить последствия закисления океана, улучшить качество воды, защитить береговые линии и поддержать морскую флору и фауну", — настаивает Каннингем.