08:46 15.03.2026
Зачем ученые вылили в океан десятки тысяч литров ярко-красных химикатов
В заливе Мэн произошла не масштабная промышленная катастрофа, а научный эксперимент. Ученые вылили в океан десятки тысяч литров химикатов. РИА Новости, 15.03.2026
Зачем ученые вылили в океан десятки тысяч литров ярко-красных химикатов

Ракушки на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. В заливе Мэн произошла не масштабная промышленная катастрофа, а научный эксперимент. Ученые вылили в океан десятки тысяч литров химикатов.
Для чего понадобилось загрязнять воду?

Нетривиальный опыт

С разрешения Агентства по охране окружающей среды США и при участии местных рыбаков ученые из Океанографического института Вудс-Хоул провели экзотический эксперимент в Атлантическом океане.
В результате в воду у берегов Бостона вылили 65 тысяч литров количество гидроксида натрия — щелочного химического вещества, помеченного ярко-красным красителем. Процесс занял четыре дня.
Задачей было выяснить, способен ли такой метод усилить поглощение океаном углекислого газа из атмосферы и тем самым замедлить глобальное изменение климата.

Зачем нужен красный цвет?

По мнению ученых, в Мировом океане уже содержится около 38 000 миллиардов тонн CO2 в виде растворенного бикарбоната натрия, или пищевой соды.
Специалисты исходят из теории, что повышение щелочности воды может стимулировать химические реакции, связывающие CO2 в растворимые бикарбонаты, что предотвратит усугубление парникового эффекта.
Теоретически этот новый подход может решить сразу две проблемы: изолировать избыток CO2 в атмосфере и снизить растущую кислотность океанов.
Выбранный краситель красного цвета играет роль маркера, позволяя отслеживать распространение и концентрацию реагента в толще воды для точного моделирования процессов.

А как же морские обитатели?

В течение следующих нескольких дней после эксперимента ученые зафиксировали, что в воду попадает 10 тонн углерода, а уровень pH повышается с 7,95 до 8,3, что соответствует доиндустриальному уровню.
"Предварительные результаты показывают, что можно спроектировать, отследить и проконтролировать с высокой точностью небольшие установки для производства озона”, — говорит главный исследователь Адам Субхас из Океанографического института Вудс-Хоул.
Исследование дало понять, что гидроксид натрия не оказывает негативного воздействия на планктон, рыбу и личинок омаров. Однако его влияние на взрослую рыбу еще не оценивалось, что является серьезным упущением в регионе, жизненно важном для промысла омаров, трески и пикши.
Тем не менее, Рэйчел Дэвитт, аспирантка из Ратгерского университета, которая помогала проводить экологическую оценку, говорит, что эксперимент "не оказал существенного влияния на биологическое сообщество по тем показателям, которые мы измеряли".

Рискованные эксперименты

Несмотря на заверения ученых в его безопасности, у эксперимента нашлись и серьезные критики.
Гарет Каннингем, директор по охране окружающей среды и политике в Обществе охраны морской среды, заявил: "Повышение щелочности океана — это краткосрочное решение, которое не устраняет причины изменения климата и закисления океана".
По мнению специалиста, существуют и более безопасные методы решения проблемы.
"Восстановление естественной среды обитания, такой как заросли морских водорослей и рифы с моллюсками, является более экологичным решением, поскольку помогает смягчить последствия закисления океана, улучшить качество воды, защитить береговые линии и поддержать морскую флору и фауну", — настаивает Каннингем.
Некоторые ученые призывают к более тщательной и продолжительной оценке рисков, прежде чем масштабировать подобные эксперименты.
 
 
 
