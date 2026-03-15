Россиянам рассказали, зачем хакеры могут взламывать телевизоры
Злоумышленники могут взламывать умные телевизоры для кражи данных россиян: они используют их как точку входа в домашнюю сеть, где находятся данные из смартфона, РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T04:53:00+03:00
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Злоумышленники могут взламывать умные телевизоры для кражи данных россиян: они используют их как точку входа в домашнюю сеть, где находятся данные из смартфона, компьютера или устройств умного дома, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Владимир Дащенко.
"Взлом телевизоров возможен, поскольку современные Smart TV – это, по сути, компьютеры с операционной системой и постоянным подключением к интернету… Для пользователя основной риск связан не столько с самим телевизором, сколько с тем, что взломанное устройство может стать точкой входа в домашнюю сеть, где находятся смартфоны, компьютеры или устройства умного дома", - отметил он.
Эксперт уточнил, что косвенными признаками взлома могут быть появление неизвестных приложений, самопроизвольные изменения настроек, заметное замедление работы устройства.
В таких случаях он рекомендует отключить телевизор от сети, выполнить сброс к заводским настройкам, обновить прошивку и сменить пароли от всех аккаунтов, которые использовались на устройстве.
При этом особое внимание стоит уделить защите смартфонов, которые также могут стать точкой доступа к системе Smart TV.