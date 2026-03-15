https://ria.ru/20260315/kazakhstan-2080784579.html
Миссия ШОС отметила высокий интерес избирателей к референдуму в Казахстане
Избиратели проявляют высокий интерес к референдуму в Казахстане, заявил глава миссии ШОС, замгенсека ШОС Олег Копылов. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T12:47:00+03:00
в мире
казахстан
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080787438_0:157:3061:1880_1920x0_80_0_0_d990c32a182e43c95acc593142222229.jpg
https://ria.ru/20260315/nazarbaev-2080767080.html
https://ria.ru/20260315/yavka-2080783241.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080787438_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_578644f3d0152da0bfd8844a8f9ff589.jpg
Замгенсека ШОС: избиратели проявляют высокий интерес к референдуму в Казахстане
АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Избиратели проявляют высокий интерес к референдуму в Казахстане, заявил глава миссии ШОС, замгенсека ШОС Олег Копылов.
В Казахстане
в воскресенье утром открылись участки для голосования на республиканском референдуме по проекту новой конституции. По данным Центральной комиссии референдума (ЦКР), явка на референдуме по изменениям конституции в Казахстане к 12.00 мск составила 51,93% при пороге явки в 50%.
"Мы видим высокий уровень общественного интереса, отмечаем позитивную атмосферу на участках… Атмосфера самая благожелательная. На открытии стояла очередь в 30 человек", - сказал Копылов журналистам.
По его словам, на участках много молодежи.
"Это, с нашей точки зрения, свидетельствует о придаваемом гражданами особом значении текущему референдуму и высоком уровне доверия населения, прежде всего, к процессу волеизъявления", - добавил Копылов.
Также он указал на высокий уровень готовности участков к голосованию.
"Высокая готовность, есть все возможности для избирателей, граждан проголосовать… Организационно-техническая подготовка референдума была выстроена на высоком уровне", - отметил глава миссии ШОС
.