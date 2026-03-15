Житель Астаны принимает участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на избирательном участке

Миссия ШОС отметила высокий интерес избирателей к референдуму в Казахстане

АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Избиратели проявляют высокий интерес к референдуму в Казахстане, заявил глава миссии ШОС, замгенсека ШОС Олег Копылов.

Казахстане в воскресенье утром открылись участки для голосования на республиканском референдуме по проекту новой конституции. По данным Центральной комиссии референдума (ЦКР), явка на референдуме по изменениям конституции в Казахстане к 12.00 мск составила 51,93% при пороге явки в 50%.

"Мы видим высокий уровень общественного интереса, отмечаем позитивную атмосферу на участках… Атмосфера самая благожелательная. На открытии стояла очередь в 30 человек", - сказал Копылов журналистам.

По его словам, на участках много молодежи.

"Это, с нашей точки зрения, свидетельствует о придаваемом гражданами особом значении текущему референдуму и высоком уровне доверия населения, прежде всего, к процессу волеизъявления", - добавил Копылов.

Также он указал на высокий уровень готовности участков к голосованию.