12:33 15.03.2026 (обновлено: 12:47 15.03.2026)
Миссия ШОС отметила высокий интерес избирателей к референдуму в Казахстане
Избиратели проявляют высокий интерес к референдуму в Казахстане, заявил глава миссии ШОС, замгенсека ШОС Олег Копылов. РИА Новости, 15.03.2026
Замгенсека ШОС: избиратели проявляют высокий интерес к референдуму в Казахстане

© РИА Новости / Санат Имангалиев | Житель Астаны принимает участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на избирательном участке
Житель Астаны принимает участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на избирательном участке
АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Избиратели проявляют высокий интерес к референдуму в Казахстане, заявил глава миссии ШОС, замгенсека ШОС Олег Копылов.
В Казахстане в воскресенье утром открылись участки для голосования на республиканском референдуме по проекту новой конституции. По данным Центральной комиссии референдума (ЦКР), явка на референдуме по изменениям конституции в Казахстане к 12.00 мск составила 51,93% при пороге явки в 50%.
"Мы видим высокий уровень общественного интереса, отмечаем позитивную атмосферу на участках… Атмосфера самая благожелательная. На открытии стояла очередь в 30 человек", - сказал Копылов журналистам.
По его словам, на участках много молодежи.
"Это, с нашей точки зрения, свидетельствует о придаваемом гражданами особом значении текущему референдуму и высоком уровне доверия населения, прежде всего, к процессу волеизъявления", - добавил Копылов.
Также он указал на высокий уровень готовности участков к голосованию.
"Высокая готовность, есть все возможности для избирателей, граждан проголосовать… Организационно-техническая подготовка референдума была выстроена на высоком уровне", - отметил глава миссии ШОС.
