Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:41 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/kapibary-2080764070.html
В Крыму назвали причину "страшной популярности" капибар
2026-03-15T09:41:00+03:00
хорошие новости
россия
южная америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33217/74/332177413_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_3bb90d941c78bb8488311ad8a2c65012.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33217/74/332177413_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_ece1992def285f843e6312e8c44e37a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Крыму назвали причину "страшной популярности" капибар

Владелец зоопарков в Крыму рассказал, что капибары стоят более 2 млн рублей

© РИА Новости / Мария ТабакКапибара
Капибара - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Мария Табак
Капибара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Капибары пользуются страшной популярностью из-за разрекламированности и хорошей приручаемости, цены на них превышают два миллиона рублей, заявил РИА Новости владелец крымских зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олег Зубков.
"Причина большего спроса связана с рекламой, мультфильмами и песенками про капибар. До этого момента капибар никто толком не знал, и относились к ним, как к обычным морским свинкам из Южной Америки", - сказал Зубков.
По его словам, капибары очень хорошо приручаются, поэтому востребованы особенно контактными зоопарками.
"Сегодня цены на капибар превышают два миллиона рублей. Капибары в зоопарках на вес золота и пользуются страшной популярностью. Не успевают в зоопарках рождаться, как их тут же разбирают по любым ценам. Спрос значительно превышает предложения", - сказал Зубков.
По его словам, ранее капибар завозили в Россию из Южной Америки или покупали в европейских зоопарках, где их достаточно много.
"У нас в зоопарке содержится три пары капибар", - сказал Зубков.
Хорошие новостиРоссияЮжная Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала