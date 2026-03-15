В Крыму назвали причину "страшной популярности" капибар
Капибары пользуются страшной популярностью из-за разрекламированности и хорошей приручаемости, цены на них превышают два миллиона рублей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Капибары пользуются страшной популярностью из-за разрекламированности и хорошей приручаемости, цены на них превышают два миллиона рублей, заявил РИА Новости владелец крымских зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олег Зубков.
"Причина большего спроса связана с рекламой, мультфильмами и песенками про капибар. До этого момента капибар никто толком не знал, и относились к ним, как к обычным морским свинкам из Южной Америки", - сказал Зубков.
По его словам, капибары очень хорошо приручаются, поэтому востребованы особенно контактными зоопарками.
"Сегодня цены на капибар превышают два миллиона рублей. Капибары в зоопарках на вес золота и пользуются страшной популярностью. Не успевают в зоопарках рождаться, как их тут же разбирают по любым ценам. Спрос значительно превышает предложения", - сказал Зубков.
По его словам, ранее капибар завозили в Россию
из Южной Америки
или покупали в европейских зоопарках, где их достаточно много.
"У нас в зоопарке содержится три пары капибар", - сказал Зубков.