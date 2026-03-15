"Это проблема". Каллас сделала истеричное заявление об Украине

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась в интервью Financial Times на смещение внимания Вашингтона с украинского конфликта на войну в Иране.
«
"Это точно проблема, поскольку тут, как на и Ближнем Востоке, так и на Украине, идет соперничество за одни и те же виды вооружения. Очевидно, что внимание Америки сейчас приковано к Ближнему Востоку", — заявила она.
Как в четверг сообщало издание Politico со ссылкой на чиновников, в Европе жалуются, что США быстро расходуют на Ближнем Востоке вооружения, которые европейские страны хотели бы закупить для Украины, а также опасаются, что глава Белого дома Дональд Трамп прекратит поставки.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.