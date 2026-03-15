Япония не будет отправлять военные корабли в Ормузский пролив, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2026
09:56 15.03.2026
Япония не будет отправлять военные корабли в Ормузский пролив, сообщили СМИ
NHK: Япония не будет отправлять военные корабли в Ормузский пролив ради Трампа

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
ТОКИО, 15 мар – РИА Новости. Япония не будет отправлять военные корабли в Ормузский пролив только потому, что президент США Дональд Трамп так сказал, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в правительстве.
"О мерах, которые принимает Япония, решает она сама, основа – ее собственное решение. Только потому, что Трамп сказал, еще не означает моментальную отправку военных кораблей", - приводит телеканал слова источника в МИД Японии.
Аналогичную позицию высказал и другой источник канала в правительстве.
"Америка отчаянно пытается принять меры против роста цен на нефть. С учетом постов Трампа в соцсетях, есть вероятность, что он напрямую на встрече на высшем уровне потребует от Японии принять меры. Япония может действовать только в рамках закона, поэтому надо дать разъяснения на встрече и очень серьезно рассмотреть меры", - заявил телеканалу источник в правительстве.
Как намекнул источник в министерстве обороны, требование отправки военных кораблей может поставить правительство Японии перед необходимостью дать правовую оценку атакам США с точки зрения международного права, сообщает ТВ.
"Чтобы направить силы самообороны, есть вероятность, что правительство окажется перед сложным решением - как оценивать атаки Америки с точки зрения международного права. Мы пока не знаем деталей информации, но необходимо будет посмотреть, будет ли конкретное требование во время встречи или нет", - заявил телеканалу источник в МО Японии.
Ранее президент Трамп в публикации у себя на странице в соцсети Тruth Social призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив. Он также, не называя Японию, дал понять, что рассчитывает на участие в разминировании пролива стран, пострадавших от перебоев в поставках нефти.
Газета Financial Times в воскресенье отмечала, что президент США Дональд Трамп может поставить премьер-министра Японии Санаэ Такаити в неловкое положение во время ее визита в Вашингтон, призвав ее отправить военные корабли в Ормузский пролив.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
