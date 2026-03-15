В Израиле два человека пострадали при обстрелах со стороны Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана в воскресенье, сообщила пресс-служба израильской скорой помощи (MDA).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье заявила, что зафиксировала несколько ракетных пусков со стороны Ирана. Как убедился корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве и центральной части страны неоднократно срабатывала воздушная тревога, а в небе были слышны многочисленные взрывы от работы ПВО.
"После обстрела территории Государства Израиль бригады MDA оказывают медицинскую помощь двум мужчинам около 50 лет с легкими травмами", - говорится в сообщении пресс-службы.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.