МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

На этом участке фронта действуют группировки войск "Запад" и "Север". За минувшие сутки суммарные потери противника — до 415 боевиков, БМП, два бронетранспортера М113, семь ББМ, 37 автомобилей, пять артиллерийских орудий, пусковая установка РСЗО MLRS, две станции контрбатарейной борьбы, а также несколько складов снарядов.