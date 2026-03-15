18:48 15.03.2026
Испания перебазировала своих военных в Ираке из-за ухудшения безопасности
МАДРИД, 15 мар - РИА Новости. Испания временно перебазировала своих военнослужащих, размещенных в Ираке, на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, сообщило в воскресенье министерство обороны королевства.
"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью и невозможностью продолжать выполнение поставленных задач Испания перебазирует личный состав группы специальных операций в координации с иракскими властями", - говорится в заявлении ведомства.

Министерство подчеркнуло, что все испанские военнослужащие уже находятся "в безопасных местах", не уточнив их новое местоположение.
Испания участвует в двух миссиях в Ираке. Первая - международная коалиция против террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Вторая - миссия НАТО в Ираке (NATO Mission Iraq), направленная на укрепление оборонных структур страны через обучение и консультирование.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
* Запрещенная в России террористическая организация.
