"Остается у власти". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном - РИА Новости, 15.03.2026
17:14 15.03.2026
"Остается у власти". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
Американский президент Дональд Трамп за две недели операции США в Иране не смог ликвидировать действующую власть в исламской республике, пишет The Washington... РИА Новости, 15.03.2026
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
WP: Трамп не смог ликвидировать иранский режим за две недели операции

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп за две недели операции США в Иране не смог ликвидировать действующую власть в исламской республике, пишет The Washington Post.
"За две недели конфликта масштабные цели Трампа не были достигнуты. В Тегеране у власти остается закаленный режим, и он дестабилизирует мировой нефтяной рынок, перекрывая критически важный морской путь, позволяющий поставлять нефть и газ из Персидского залива", — говорится в публикации.
Обозреватель также указал, что глава Белого дома сталкивается с давлением своих однопартийцев, призывающих обратить внимание на экономические проблемы в Штатах перед грядущими промежуточными выборами этой осенью.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
