Гросси высоко оценил контакты по ЗАЭС с российскими представителями

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Контакты российской стороны и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) прошли очень хорошо, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

« "Они (контакты - ред.) прошли очень хорошо. Я встретился с Алексеем Лихачевым (главой госкорпорации "Росатом"). У нас всегда очень насыщенная повестка переговоров, начиная с Запорожской АЭС, конечно, но не ограничиваясь ею", - сказал Гросси в интервью газете "Коммерсант".

Гендиректор рассказал, что в организации внимательно следят, что делает "Росатом". Он подчеркнул, что в работу по обсуждению положения вокруг ЗАЭС были включены различные структуры.

« "Помимо "Росатома", это Ростехнадзор , МИД и Минобороны России, Росгвардия . Такой формат позволяет взглянуть на ситуацию со всех сторон. Заседание прошло на высокопрофессиональном уровне", - отметил Гросси.

По словам генерального директора, стороны не всегда на все смотрят одинаково, но обмен мнениями очень честный.

"Российские собеседники говорят мне, что им не нравится в моих докладах и почему. Я привожу нашу позицию, опираясь, конечно, прежде всего на отчеты представителей агентства на месте", - заключил Гросси.