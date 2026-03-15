Гросси высоко оценил контакты по ЗАЭС с российскими представителями
Контакты российской стороны и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) прошли очень хорошо, заявил генеральный директор Международного агентства по... РИА Новости, 15.03.2026
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Контакты российской стороны и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) прошли очень хорошо, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
"Они (контакты - ред.) прошли очень хорошо. Я встретился с Алексеем Лихачевым (главой госкорпорации "Росатом"). У нас всегда очень насыщенная повестка переговоров, начиная с Запорожской АЭС, конечно, но не ограничиваясь ею", - сказал Гросси в интервью газете "Коммерсант".
Гендиректор рассказал, что в организации внимательно следят, что делает "Росатом". Он подчеркнул, что в работу по обсуждению положения вокруг ЗАЭС были включены различные структуры.
"Помимо "Росатома", это Ростехнадзор
, МИД и Минобороны России, Росгвардия
. Такой формат позволяет взглянуть на ситуацию со всех сторон. Заседание прошло на высокопрофессиональном уровне", - отметил Гросси.
По словам генерального директора, стороны не всегда на все смотрят одинаково, но обмен мнениями очень честный.
"Российские собеседники говорят мне, что им не нравится в моих докладах и почему. Я привожу нашу позицию, опираясь, конечно, прежде всего на отчеты представителей агентства на месте", - заключил Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.