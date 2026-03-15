История единственного в своем роде проекта "летающего города" из СССР
09:12 15.03.2026
История единственного в своем роде проекта "летающего города" из СССР
История единственного в своем роде проекта "летающего города" из СССР - РИА Новости, 15.03.2026
История единственного в своем роде проекта "летающего города" из СССР
Проект летающего города вызвал настоящий фурор в двадцатые годы ХХ века, когда его представили публике СССР. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T09:12:00+03:00
2026-03-15T09:12:00+03:00
История единственного в своем роде проекта "летающего города" из СССР

© РИА Новости / Дмитрий КозловВ конструкторском зале
В конструкторском зале
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
В конструкторском зале. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Проект летающего города вызвал настоящий фурор в двадцатые годы ХХ века, когда его представили публике СССР.
Каким должен был быть город, парящий в воздухе? И почему эта идея так и осталась нереализованной?

"Советский Жюль Верн"

Двадцатые годы прошлого века — расцвет эпохи мечтателей. Вышли книги Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" и "Человек-амфибия" Александра Беляева. В кинотеатрах крутили фантастический фильм "Аэлита".
Не отставали и советские архитекторы. Один из самых ярких примеров — дипломный проект Крутикова, выпускника Ленинградского Высшего художественно-технического института, который тот представил на суд специалистов в 1928 году.
Он назвал свою работу "Летающий город". Планировалось построить в стратосфере комфортное жилье для советских граждан. За столь богатую фантазию в прессе Георгия Крутикова прозвали "советский Жюль Верн".
Иллюстрация к роману Жюля Верна
"Проект амбициозный и абсолютно в духе своего времени. Он пронизан оптимизмом, свойственным 1920-м годам XX века, наполнен мечтаниями о том, как в недалеком будущем мир переменится абсолютно, станут иными города и сам уклад жизни", — рассказывала Варвара Алешина, руководитель отдела популяризации архитектуры Музея архитектуры им. А. В. Щусева.

Дома-коммуны в воздухе

Нужно отметить, что Крутиков подошел к своему проекту довольно дотошно, проанализировав массу информации.
Юный архитектор разделил пространство на две зоны: производственная — фабрики и заводы остались на земле, а жилая парила бы в воздухе.
По проекту Крутикова несколько высотных домов, вернее целый комплекс, находились на круглой платформе и, словно безмятежные облака, висели в воздухе. Платформа представляла собой полый элемент, внутри которого располагались различные хозяйственные и подсобные помещения.
Сами высотки Крутиков видел в образе домов-коммун.
"Чертежи "Летающего города" эстетически прекрасны, мы называем город "воланчиком" или перевернутой медузой. Внутри — квартиры коммунального типа с микроскопическими комнатками, квартиры-ячейки, в которых минимум необходимого: кровать, тумбочка, а кухни могло и не быть", — рассказывала Алешина.
В летающем доме человек должен был проводить минимум времени, а большую часть жизни — на заводах, в клубах. Питаться — в фабричных столовых.
Даже транспорт, на котором жители начнут перемещаться по городу или спускаться на землю, архитектор продумал — специальные машины-капсулы могли передвигаться по воздуху, воде и земле.

Капиталистам — земля, коммунистам — стратосфера

"Крутикова очень волновала идея перенаселения земли. Был известный путь — застраивать территорию многоэтажками, но он искал другое решение", — делилась Алешина.
Архитектор Георгий Крутиков
Архитектор считал, что каждое развитое общество отличается типом своих городов: капиталисты стали строить города с прямоугольными домами и ровными улицами. “А коммунистам нужно было возвести город, парящий в стратосфере Земли", — продолжила эксперт.
Во время защиты диплома представитель городского коммунального хозяйства задал Крутикову вопрос, как вообще все это возможно, на чем же будет держаться город, и как инженер видит решение вопросов с канализацией и водопроводом? Автор ответил, что верит в технический и научный прогресс и уверен, что через какое-то время все это будет решено.
Диплом он защитил, но его город над Землей так и остался в истории мировой архитектуры красивым эскизом на бумаге.

Защищал памятники архитектуры

После защиты диплома Крутиков много занимался теорией, в 20-30-е годы входил в ассоциацию новых архитекторов "Аснова", участвовал в конкурсах, в том числе на памятник Христофору Колумбу. Именно он спроектировал станцию метро "Парк Культуры".
В годы правления Никиты Хрущева резко ухудшилось отношение к охране памятников архитектуры, особенно православно-культовых сооружений. Крутиков активно вел борьбу за их сохранение и помог спасти от разрушения не одну церковь.
Автор проекта "Летающего города" скончался 3 марта 1958 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.
 
 
 
