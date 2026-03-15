Чемпион Паралимпиады Голубков объяснил свою желтую карточку придиркой судей

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Иван Голубков после победы в гонке на 20 км на Паралимпийских играх в Италии заявил, что полученная им в субботней смешанной эстафете желтая карточка была придиркой со стороны судей.

Гонка с раздельным стартом на 20 км сидя прошла в воскресенье. Голубков одержал победу и стал двукратным чемпионом Паралимпиады. В субботу Голубков (LW11.5 - спортсмены с существенными нарушениями функций ног) и Анастасия Багиян (NS1 - спортсмены с нарушением зрения) заняли шестое место в смешанной эстафете 4x2,5 км. Российская команда была представлена двумя спортсменами из-за ограниченной заявки на Игры, в то время как в составах остальных команд было по четыре лыжника.

« "Просто нет слов. Мне сегодня так было хорошо, даже сам в шоке немножко. Для меня чем сложнее погода, тем лучше. Я это уже не раз проверял на себе. В подобную погоду очень уверенно держусь. Что касается желтой карточки, то, к сожалению, вчера ко мне придрались. Где-то увидели, что жопу поднимаю. Хотя я 20 лет уже бегаю, ни разу не придирались. Утром чуть-чуть понервничал, но, когда стартовал, мысли ушли прочь", - сказал Голубков журналистам.

"Я обязательно сейчас переоденусь и быстренько схожу к ребятам, поздороваюсь. Все круги слышал, как мне кричали, все громче и громче. После победы подходили спортсмены из других стран: друзья белорусы, китайцы, корейцы, итальянцы, бразильцы. Все от души поздравляют, очень рады. Общение с иностранными СМИ проходит нормально. Сегодня спрашивали о гонке, самочувствии. В первый день только спросили, что думаете, что другие страны против, что вы здесь выступаете. Но это на самом деле мелочь. Меня не касается, я приехал выступать", - добавил он.