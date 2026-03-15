Восемь сотрудников палестинской полиции погибли из-за удара по сектору Газа

ГАЗА, 15 мар - РИА Новости. Восемь сотрудников палестинской полиции погибли в результате израильского удара по полицейскому автомобилю в центральной части сектора Газа, сообщило МВД Газы в заявлении для прессы.
"Восемь сотрудников палестинской полиции погибли, в том числе командир полиции центральной части, в результате израильского удара по полицейскому автомобилю в центральной части сектора Газа", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, удар был нанесен по автомобилю полиции вблизи Аз-Завайды, в результате чего восемь полицейских погибли на месте.
После начала боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года сотрудники палестинской полиции неоднократно становились целью израильских ударов по Газе. ХАМАС при этом утверждает, что полиция выполняет преимущественно гражданские функции, поддерживая общественный порядок.