Три очка Гаврикова помогли "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту" в матче НХЛ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Ноа Лаба (3-я минута), Владислав Гавриков (15), Ярослав Хмеларж (29) и Винсент Трочек (30). В составе проигравших шайбы забросили Мэтт Болди (21) и Данила Юров (48).
15 марта 2026 • начало в 01:00
Завершен
20:35 • Мэттью Болди
47:19 • Данила Юров
02:41 • Noah Laba
(Gabriel Perreault, Владислав Гавриков)
15:00 • Владислав Гавриков
(Тай Картье, Адам Фокс)
28:41 • Ярослав Хмеларж
29:03 • Винсент Трочек
Гавриков также отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. Он впервые в карьере набрал три очка в одном матче НХЛ. Первой звездой стал его партнер по команде голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 46 из 48 бросков. Юрову ассистировали россияне Владимир Тарасенко и Яков Тренин.
"Рейнджерс" выиграли четвертый матч подряд и, набрав 64 очка, занимают последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона. "Миннесота" (88 очков) идет третьей в Центральном дивизионе.
