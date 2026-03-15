Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
07:49 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/gavrikov-2080750385.html
Три очка Гаврикова помогли "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту" в матче НХЛ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977320363_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_1c4282d8131c4d4ff8e11e3dc544683d.png
https://ria.ru/20260314/ottava-2080726063.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977320363_624:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_49be43738206d1dafe04eef8db266157.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : nhl.com/rangersГолкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин (справа)
© Фото : nhl.com/rangers
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Ноа Лаба (3-я минута), Владислав Гавриков (15), Ярослав Хмеларж (29) и Винсент Трочек (30). В составе проигравших шайбы забросили Мэтт Болди (21) и Данила Юров (48).
15 марта 2026 • начало в 01:00
Завершен
Миннесота
2 : 4
Рейнджерс
20:35 • Мэттью Болди
(Квин Хьюс, Филип Густавссон)
47:19 • Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Яков Тренин)
02:41 • Noah Laba
(Gabriel Perreault, Владислав Гавриков)
15:00 • Владислав Гавриков
(Тай Картье, Адам Фокс)
28:41 • Ярослав Хмеларж
(Тэйлор Реддиш, Урхо Вааканайнен)
29:03 • Винсент Трочек
(Владислав Гавриков, Адам Фокс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Гавриков также отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. Он впервые в карьере набрал три очка в одном матче НХЛ. Первой звездой стал его партнер по команде голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 46 из 48 бросков. Юрову ассистировали россияне Владимир Тарасенко и Яков Тренин.
"Рейнджерс" выиграли четвертый матч подряд и, набрав 64 очка, занимают последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона. "Миннесота" (88 очков) идет третьей в Центральном дивизионе.
14 марта, 23:38
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала