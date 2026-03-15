Премьер Дании поблагодарила Канаду за поддержку по вопросу Гренландии

"Я очень благодарна, должна сказать, за всю помощь, которую мы получили в… Гренландии и Дании. Мы подвергались совершенно неприемлемому давлению со стороны США… И одна из причин, по которой мы смогли твердо стоять на очень общих ценностях... - это наши добрые друзья в скандинавских странах, в Европе, а также партнеры за ее пределами, особенно вы, (премьер-министр Канады - ред.) Марк (Карни - ред.)", - заявила Фредериксен в ходе совместной пресс-конференции премьер-министров стран Северной Европы и Канады.