17:10 15.03.2026
Франция работает над миссией в Ормузском проливе, пишет FT
Франция с рядом других стран работает над совместной миссией для обеспечения безопасного прохождения танкеров через Ормузский пролив на фоне эскалации на... РИА Новости, 15.03.2026
FT: Франция работает над миссией по сопровождению танкеров в Ормузском проливе

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Франция с рядом других стран работает над совместной миссией для обеспечения безопасного прохождения танкеров через Ормузский пролив на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванного французского дипломата.
"Мы работаем с рядом партнеров, чтобы обеспечить безопасное прохождение танкеров через Ормузский пролив", - приводит издание слова дипломата.
При этом он не уточнил, о каких именно партнерах идет речь. По словам собеседника издания, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудит миссию со своими коллегами из других стран Евросоюза в понедельник.
В субботу президент США Дональд Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив, чтобы тот "больше не был угрозой". Он подчеркнул, что США "скоро обеспечат" безопасность и свободу в Ормузском проливе.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
