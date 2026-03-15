Финляндия готовится к банкротству. Брюссель уже подал сигнал

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Еще недавно ее приводили в пример как образец устойчивого социального государства. Сегодня финансовая ситуация Финляндии настолько осложнилась, что европейские структуры официально вмешались в бюджетную политику Хельсинки.

Какой следующий шаг сделает ЕС?

Дефицит ведет к контролю

Совет Европейского союза принял решение запустить в отношении Финляндии процедуру чрезмерного дефицита. В официальном сообщении говорится , что совет открыл процедуру чрезмерного дефицита в отношении Финляндии.

Это решение было принято ввиду бюджетного дефицита Финляндии в размере 4,4% в 2024 году и планируемого дефицита в 4,3% в 2025 году.

Такая мера применяется в случаях, когда показатели бюджета выходят за пределы правил договоров ЕС. Согласно этим нормам, дефицит не должен превышать трех процентов от ВВП, а государственный долг должен оставаться ниже отметки в шестьдесят процентов.

Требования Брюсселя

Теперь Финляндии предстоит подготовить план по сокращению бюджетного дефицита. Совет ЕС указал, что правительство должно представить конкретные шаги до 30 апреля 2026 года. Одновременно Брюссель вводит ограничения на рост государственных расходов на ближайшие годы.

Европейские рекомендации предполагают , что уже в 2026 году рост чистых государственных расходов не должен превышать 2,5 процента. В 2027 году допустимая планка увеличивается до 4,1 процента, а к 2028 году до 5,9 процента.

Фактически это означает, что возможности правительства проводить бюджетные реформы будут серьезно ограничены европейскими институтами. Доктор экономических наук Свен Ларссон предупреждает , что если власти одновременно повысят налоги и начнут резко сокращать расходы, экономика может войти в негативную спираль. Подобный сценарий напомнит кризис, через который когда-то прошла Греция.

Проблемы бюджета усиливаются и за счет роста оборонных расходов. После начала специальной военной операции на Украине Финляндия значительно увеличила военное финансирование.

Вступление в НАТО — проблема?

Дополнительную нагрузку создало и вступление страны в НАТО в 2023 году. Вместе с членством Хельсинки принял на себя обязательства по увеличению оборонных инвестиций. На саммите альянса в Гааге было принято решение, что государства НАТО должны довести расходы на оборону до пяти процентов от ВВП не позднее 2035 года.

При этом, как отмечают аналитики, Финляндия намерена выполнить эти требования раньше установленного срока. Для экономики, которая уже несколько лет находится в состоянии стагнации, подобные планы означают еще более сильное давление на бюджет.

Не все финские политики считают решение о вступлении в альянс оправданным. Представитель партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что этот шаг стал стратегической ошибкой.

"Мы продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в НАТО, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением", — сказал он.

Проблемы с Россией и ядерный вопрос

А еще стоит учесть, что сказались и изменения в экономических отношениях с Россией. После прекращения поставок российской электроэнергии Финляндии пришлось перестраивать энергетическую систему. Это привело к заметному росту цен.

Финский бизнес также столкнулся с резким сокращением возможностей на российском рынке. Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми признал , что из более чем двух тысяч компаний, ранее работавших с Россией, сегодня осталось менее сотни.

Промышленная конфедерация Финляндии оценивает общий объем потерь примерно в четыре миллиарда долларов.

Некоторые крупные компании лишились одного из ключевых направлений бизнеса. Энергетический концерн Fortum, строительная корпорация YIT и национальный авиаперевозчик Finnair ранее активно работали на российском направлении, которое считалось стабильным и предсказуемым рынком.

Одновременно финские власти рассматривают изменения в законодательстве, которые позволят разрешить транзит ядерного оружия через территорию страны в "связанных с обороной" ситуациях.

Однако в России такие планы вызвали обеспокоенность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил , что отказ от запрета на размещение ядерного оружия может усилить напряженность в Европе и сделать саму Финляндию более уязвимой.