Эпштейн мог поставлять жертв египетскому миллиардеру, пишет Times

ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Американский финансист Джеффри Эпштейн мог поставлять жертв сексуальной эксплуатации египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду, бывшему владельцу лондонского универмага Harrods, сообщает газета Times со ссылкой на свидетельства жертв.

"Жертва Джеффри Эпштейна заявила, что была передана Мохаммеду Аль-Файеду, что стало первым сообщением о связи между двумя сексуальными преступниками", - пишет издание.

Газета уточняет, что Эпштейн завлек жертву в свою сеть, когда ей было 17 лет, после чего заставил ее встретиться с Аль-Файедом на яхте в Сен-Тропе в 1997 году под предлогом помощи ее модельной карьере. На яхте также якобы присутствовал брат миллиардера, Салах Файед, однако не было ни его сына Доди, ни принцессы Дианы.

По словам жертвы, во время встречи Аль-Файед сначала отпускал в ее адрес неуместные комментарии, а затем изнасиловал. Девушка утверждает, что не могла сойти с яхты, пока та не причалила к берегу.

В группе жертв Аль-Файеда "No One Above" заявили изданию, что отмечают сходства в методах Эпштейна и египетского бизнесмена.

"От вербовки, принуждения и груминга молодых женщин до использования одних и тех же VIP-терминалов аэропортов - все это до жути знакомо", - заявила одна из жертв из Великобритании

По данным источников газеты, Аль-Файед, вероятно, познакомился с Эпштейном через своего шурина, саудовского торговца оружием Аднана Хашогги. По сообщениям СМИ, в 1980-х годах Эпштейн работал на Хашогги в качестве коллектора. Хашогги, который скончался в 2017 году, также был обвинен в торговле людьми.

После смерти Аль-Файеда в 2023 году более 400 женщин обратились с жалобами в британскую полицию, обвиняя миллиардера в сексуальном насилии.

В 2024 году полиция отметила, что число обвинений возросло после трансляции документального фильма, в котором пять женщин заявили, что подверглись насилию со стороны миллиардера, которому, по словам адвокатов, помогали люди, работавшие на него.