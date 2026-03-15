Эпштейн мог поставлять жертв египетскому миллиардеру, пишет Times
13:43 15.03.2026
Эпштейн мог поставлять жертв египетскому миллиардеру, пишет Times
Эпштейн мог поставлять жертв египетскому миллиардеру, пишет Times - РИА Новости, 15.03.2026
Эпштейн мог поставлять жертв египетскому миллиардеру, пишет Times
Американский финансист Джеффри Эпштейн мог поставлять жертв сексуальной эксплуатации египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду, бывшему владельцу лондонского РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T13:43:00+03:00
2026-03-15T13:43:00+03:00
в мире
сен-тропе
великобритания
лондон
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893813700_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_5a422f58ee6f75bf947d98e76ff9a51a.jpg
https://ria.ru/20251019/pravozaschitnitsa-2049157506.html
https://ria.ru/20260210/smi-2073353638.html
https://ria.ru/20260211/vecherinka-2073547411.html
сен-тропе
великобритания
лондон
в мире, сен-тропе, великобритания, лондон, джеффри эпштейн
В мире, Сен-Тропе, Великобритания, Лондон, Джеффри Эпштейн
Эпштейн мог поставлять жертв египетскому миллиардеру, пишет Times

Times: Эпштейн мог поставлять жертв египетскому миллиардеру Аль-Файеду

Египетский предприниматель Мохаммед Аль-Файед. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Американский финансист Джеффри Эпштейн мог поставлять жертв сексуальной эксплуатации египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду, бывшему владельцу лондонского универмага Harrods, сообщает газета Times со ссылкой на свидетельства жертв.
"Жертва Джеффри Эпштейна заявила, что была передана Мохаммеду Аль-Файеду, что стало первым сообщением о связи между двумя сексуальными преступниками", - пишет издание.
Правозащитница написала в мемуарах, что ее изнасиловал известный премьер
19 октября 2025, 00:57
Газета уточняет, что Эпштейн завлек жертву в свою сеть, когда ей было 17 лет, после чего заставил ее встретиться с Аль-Файедом на яхте в Сен-Тропе в 1997 году под предлогом помощи ее модельной карьере. На яхте также якобы присутствовал брат миллиардера, Салах Файед, однако не было ни его сына Доди, ни принцессы Дианы.
По словам жертвы, во время встречи Аль-Файед сначала отпускал в ее адрес неуместные комментарии, а затем изнасиловал. Девушка утверждает, что не могла сойти с яхты, пока та не причалила к берегу.
В группе жертв Аль-Файеда "No One Above" заявили изданию, что отмечают сходства в методах Эпштейна и египетского бизнесмена.
"От вербовки, принуждения и груминга молодых женщин до использования одних и тех же VIP-терминалов аэропортов - все это до жути знакомо", - заявила одна из жертв из Великобритании.
Бизнесмен из ОАЭ общался с Эпштейном на откровенные темы, пишут СМИ
10 февраля, 07:17
По данным источников газеты, Аль-Файед, вероятно, познакомился с Эпштейном через своего шурина, саудовского торговца оружием Аднана Хашогги. По сообщениям СМИ, в 1980-х годах Эпштейн работал на Хашогги в качестве коллектора. Хашогги, который скончался в 2017 году, также был обвинен в торговле людьми.
После смерти Аль-Файеда в 2023 году более 400 женщин обратились с жалобами в британскую полицию, обвиняя миллиардера в сексуальном насилии.
В 2024 году полиция отметила, что число обвинений возросло после трансляции документального фильма, в котором пять женщин заявили, что подверглись насилию со стороны миллиардера, которому, по словам адвокатов, помогали люди, работавшие на него.
Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей старший сын Доди встречался с принцессой Дианой, переехал в Лондон в 1960-х годах. Аль-Файед был наиболее известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба "Фулхэм".
В Египте предотвратили вечеринку по тематике острова Эпштейна
В миреСен-ТропеВеликобританияЛондонДжеффри Эпштейн
 
 
