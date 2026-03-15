Ефимов: укладка "стены в грунте" на станции "Ватутинки" выполнена на треть

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. На строящейся станции метро "Ватутинки" работы по укладке "стены в грунте" с использованием монолитного железобетона выполнены на треть, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На строительной площадке будущей станции "Ватутинки" Троицкой линии метро при создании "стены в грунте" уже уложили более 6,8 тысячи кубических метров монолитного железобетона. Метод "стена в грунте" используется для укрепления котлована и защиты от фильтрации грунтовых вод, что позволит подготовить объект для устройства основных конструкций", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Всего для данного этапа работ необходимо уложить примерно 21 тысячу кубометров железобетона, добавил замглавы города.

Кроме того, строителям нужно вырыть более 290 тысяч тонн грунта для котлована. Работа сделана на 16%, со стройплощадки вывезли около 47 тысяч тонн, отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса.

"Ватутинки" станут частью Троицкой линии метро. Сама станция находится на перекрестке Калужского шоссе и проспекта Славского.