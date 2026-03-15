Ефимов: более 1,4 млн "квадратов" построят в восьми районах Москвы по КРНТ - РИА Новости, 15.03.2026
12:09 15.03.2026
Ефимов: более 1,4 млн "квадратов" построят в восьми районах Москвы по КРНТ
Ефимов: более 1,4 млн "квадратов" построят в восьми районах Москвы по КРНТ - РИА Новости, 15.03.2026
Ефимов: более 1,4 млн "квадратов" построят в восьми районах Москвы по КРНТ
Более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости построят в восьми районах Москвы по девяти проектам комплексного развития незастроенных территорий (КРНТ),... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T12:09:00+03:00
2026-03-15T12:09:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 1,4 млн "квадратов" построят в восьми районах Москвы по КРНТ

Ефимов: на свободных участках Москвы возведут по КРНТ свыше 1,4 млн "квадратов"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости построят в восьми районах Москвы по девяти проектам комплексного развития незастроенных территорий (КРНТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В программу комплексного развития территорий вовлекаются в том числе и свободные от построек площадки. В плотно застроенном мегаполисе таких немного, но развивать их выгодно, так как не требуется тратить время и ресурсы на освобождение территории и урегулирование отношений с правообладателями. На данный момент в Москве планируется реорганизовать около 125 гектаров таких пустующих участков в рамках девяти проектов КРНТ. Там построят более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Ефимов: Москва перевела инфраструктурные договоры в электронный формат
13 марта, 14:03
Выбранные участки находятся в восьми районах в разных частях Москвы, а именно в Филях-Давыдкове, Раменках, Коммунарке, Щербинке, Северном, Бирюлеве Восточном, Академическом и Теплом Стане, уточнил замглавы города. По проектам КРНТ там построят более 818 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для участников программы реновации, и порядка 627 тысяч "квадратов" инфраструктуры общественно-делового назначения. Таким образом будет создано примерно 8,4 тысячи рабочих мест, обратил внимание заммэра.
Как сообщили в департаменте градостроительной политики, уже стартовала реализация трех из девяти проектов КРНТ. Например, на Староволынской улице в Филях-Давыдкове к 2030 году появится жилой квартал, образовательный центр с детсадом и школой, общественно-деловая инфраструктура. Начали работы над проектами КРНТ также в деревне Зименки в Коммунарке и на Мосфильмовской улице в Раменках, дополнили в департаменте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект комплексного развития четырех территорий в районе Внуково. Там планируют возвести жилой квартал с малоэтажной застройкой общей площадью более 83,5 тысячи квадратных метров и объекты общественно‑делового назначения, суммарная площадь которых превысит 91 тысячу "квадратов", в том числе офисы, торговый центр, спортивный комплекс и молочно‑раздаточный пункт. Кроме того, будет построена парковка на 295 машино‑мест.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находится всего около 400 проектов КРТ суммарной площадью приблизительно 4,5 тысячи гектаров. Программа подразумевает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Ефимов: готовность станции метро "Звенигородская" составляет почти 70%
14 марта, 14:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
