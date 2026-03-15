Ефимов: более 1,4 млн "квадратов" построят в восьми районах Москвы по КРНТ

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости построят в восьми районах Москвы по девяти проектам комплексного развития незастроенных территорий (КРНТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В программу комплексного развития территорий вовлекаются в том числе и свободные от построек площадки. В плотно застроенном мегаполисе таких немного, но развивать их выгодно, так как не требуется тратить время и ресурсы на освобождение территории и урегулирование отношений с правообладателями. На данный момент в Москве планируется реорганизовать около 125 гектаров таких пустующих участков в рамках девяти проектов КРНТ. Там построят более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Выбранные участки находятся в восьми районах в разных частях Москвы, а именно в Филях-Давыдкове, Раменках, Коммунарке, Щербинке, Северном, Бирюлеве Восточном, Академическом и Теплом Стане, уточнил замглавы города. По проектам КРНТ там построят более 818 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для участников программы реновации, и порядка 627 тысяч "квадратов" инфраструктуры общественно-делового назначения. Таким образом будет создано примерно 8,4 тысячи рабочих мест, обратил внимание заммэра.

Как сообщили в департаменте градостроительной политики, уже стартовала реализация трех из девяти проектов КРНТ. Например, на Староволынской улице в Филях-Давыдкове к 2030 году появится жилой квартал, образовательный центр с детсадом и школой, общественно-деловая инфраструктура. Начали работы над проектами КРНТ также в деревне Зименки в Коммунарке и на Мосфильмовской улице в Раменках, дополнили в департаменте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект комплексного развития четырех территорий в районе Внуково. Там планируют возвести жилой квартал с малоэтажной застройкой общей площадью более 83,5 тысячи квадратных метров и объекты общественно‑делового назначения, суммарная площадь которых превысит 91 тысячу "квадратов", в том числе офисы, торговый центр, спортивный комплекс и молочно‑раздаточный пункт. Кроме того, будет построена парковка на 295 машино‑мест.