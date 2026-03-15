Джокович снялся с "Мастерса" в Майами из-за травмы плеча - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
22:23 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/dzhokovich-2080855075.html
Джокович снялся с "Мастерса" в Майами из-за травмы плеча
Джокович снялся с "Мастерса" в Майами из-за травмы плеча - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Джокович снялся с "Мастерса" в Майами из-за травмы плеча
Третья ракетка мира серб Новак Джокович снялся с турнира серии "Мастерс" в Майами из-за травмы правого плеча, сообщает пресс-служба Ассоциации... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T22:23:00+03:00
2026-03-15T22:23:00+03:00
теннис
спорт
майами
атр
новак джокович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845664_0:21:1081:629_1920x0_80_0_0_e2eacd00ab298e8ee52fbd15245684db.jpg
https://ria.ru/20250331/tennis-2008319268.html
майами
атр
спорт, майами, атр, новак джокович
Теннис, Спорт, Майами, АТР, Новак Джокович
Джокович снялся с "Мастерса" в Майами из-за травмы плеча

Прошлогодний финалист "Мастерса" в Майами Джокович снялся с турнира из-за травмы

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Третья ракетка мира серб Новак Джокович снялся с турнира серии "Мастерс" в Майами из-за травмы правого плеча, сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в соцсети Х.
Турнир в Майами пройдет 18-29 марта. Джокович является прошлогодним финалистом турнира, тогда в решающем матче он проиграл чешскому теннисисту Якубу Меншику.
"Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Майами из-за травмы правого плеча. Выздоравливай скорее, Ноле", - говорится в сообщении.
Джокович является шестикратным чемпионом турнира в Майами и рекордсменом по количеству титулов на "Мастерсах" (40). Всего на его счету 101 трофей на турнирах под эгидой АТР.
