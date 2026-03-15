Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с трамваями на северо-западе Москвы увеличилось до 22, среди них пять детей, сообщила столичная госавтоинспекция.

Ранее в пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что в воскресенье около 09.30 мск на улице Водников произошло ДТП с участием двух трамваев, следовавших по маршруту №6. Позднее столичная госавтоинспекция сообщила о 18 пострадавших в результате происшествия, в том числе о двух детях.