В собрании мусульман объяснили, почему в Рамадан не стоит жениться
08:24 15.03.2026 (обновлено: 12:08 15.03.2026)
В собрании мусульман объяснили, почему в Рамадан не стоит жениться
В собрании мусульман объяснили, почему в Рамадан не стоит жениться

Гайнутдинов: брак в Рамадан нежелателен из-за ограничений на супружескую жизнь

Мечеть. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Бракосочетание не запрещено для мусульман во время священного месяца Рамадан, однако нежелательно в силу ограничений поста на супружескую жизнь, сказал РИА Новости помощник председателя Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Ильнур Гайнутдинов.
"В исламе как такового ограничения нет: в любое время, в любой период, можно делать никах (заключать брак – рад.). Единственная есть оговорка: в книгах по фикху (исламскому праву – ред.) пишется, что в месяц Рамадан нежелательно это делать, так как муж и жена не могут уединиться после прочтения никаха", – сказал Гайнутдинов.
Во время поста, пояснил он, от рассвета до заката солнца запрещены еда, питьё и супружеская близость.
"Это три основных момента, из-за которых в месяц Рамадан считается читать никах нежелательным. Но многих это не останавливает – они умеют держать держать себя в руках, нет ограничения после захода солнца до рассвета, до времени, когда мы закрываем утреннюю трапезу - сухур. Поэтому как таковых таких жестких запретов не существует", – заключил помощник муфтия.
Рамадан в 2026 году начался 18 февраля на закате и продлится до 19 марта включительно. Ежегодный пост в Рамадан обязателен для мусульман. Во время него от рассвета и до заката солнца запрещается пить и принимать пищу. Пост заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения" (по-арабски – Ид-аль-Фитр).
