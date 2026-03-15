Пандам из Московского зоопарка вручили подарки

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пандам из Московского зоопарка Жуи, Диндин и Катюше вручили подарки в честь международного Дня панды, передает корреспондент РИА Новости.

Катюша получила в подарок бамбуковые ростки, бамбук и игрушку в виде панды. Она с удовольствием с ней поиграла и попробовала угощения.

Диндин также получила ростки, бамбук, красиво упакованный в картонную сумочку, и морковку. Жуи, в свою очередь, получил ростки и бамбук.