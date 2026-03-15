Дегтярев назвал российских паралимпийцев героями

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал героями российских спортсменов, выступавших на Паралимпиаде в Италии.
В зимней Паралимпиаде выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
«
"От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники Игр – горнолыжники Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо - наши герои, которых сегодня чествует вся страна. Выступая в меньшинстве, наша сборная вошла в топ-3 лучших команд с восемью золотыми медалями, одной серебряной и тремя бронзовыми. Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, наши паралимпийцы неизменно добиваются впечатляющих результатов, своими победами и рекордами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
"Паралимпийские игры 2026 года имеют особое значение для нашего спорта: впервые за 12 лет наши параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и с нашим гимном. Это стало возможным благодаря тому, что в сентябре 2025 года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) голосами большинства стран приняла решение о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Этому предшествовали активная дипломатическая и юридическая работа со стороны Минспорта России, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также федераций. Во многом состав сборной определила наша победа в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Сделан еще один важный шаг на пути к полноценному возращению в мировой спорт. Гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще и чаще", - добавил Дегтярев.
Паралимпийские игры завершатся 15 марта. Церемония закрытия пройдет в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск.