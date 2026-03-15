Великобритания перебросила второй военный корабль в Средиземное море

ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Великобритания направила в восточную часть Средиземного моря второй военный корабль RFA Lyme Bay, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министерство обороны.
Ранее Британия направила в Средиземное море корабль HMS Dragon. Он покинул Портсмут во вторник, через неделю после удара беспилотником по британской базе "Акротири" на Кипре.
Как передает Sky News, министерство обороны сообщило также о переброске к Кипру большого десантного корабля RFA Lyme Bay. Ранее он находится в Гибралтаре и является единственным судном Королевского ВМС, которое находится в Средиземном море вблизи зоны конфликта.
Как сообщил представитель военного ведомства, корабль отправился в плавание для "проведения тренировок и учений".
"В рамках тщательного планирования судно находится в состоянии повышенной готовности в качестве меры предосторожности на случай, если оно понадобится для выполнения морских задач в Восточном Средиземноморье", - заявили в МО.
Министерство обороны Великобритании ранее подтвердило удар БПЛА по базе "Акротири". Решение о переброске британских военных кораблей на Кипр было принято после того, как Кипр выразил недовольство ситуацией. Позже в британском военном ведомстве заявили, что дрон прилетел не из Ирана, а, вероятно, из Ливана или Ирака.