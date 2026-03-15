07:54 15.03.2026 (обновлено: 08:00 15.03.2026)
Румыния и Украина рассчитывают на выделение 200 миллионов евро на дроны
Румыния и Украина рассчитывают на выделение 200 миллионов евро на дроны
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Румыния и Украина рассчитывают, что ЕС в рамках инициативы SAFE выделит до 200 миллионов евро на совместное производство Киевом и Бухарестом дронов, свидетельствует из изученного РИА Новости договора о сотрудничестве этих стран в оборонной сфере.
Президент Румынии Никушор Дан 12 марта заявил, что Бухарест и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое предусматривает совместное производство дронов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
На Украине насильно мобилизуют трудоголиков и бездомных, рассказал пленный
Вчера, 06:55
"Локализация производства беспилотных летательных аппаратов в Румынии в кратчайшие сроки будет рассматриваться сторонами как проекты первого этапа такого сотрудничества, финансируемые, в частности, в рамках инициативы ЕС SAFE в размере до 200 миллионов евро", - говорится в документе, который подписали Дан и Зеленский.
Помимо этого, соглашение о сотрудничестве предусматривает "производство украинских оборонных систем и средств в Румынии с целью укрепления оборонной промышленности Украины и Румынии".
Румынская сторона обещает продвигать создание украинских оборонных и охранных компаний в Румынии. Также Бухарест будет поддерживать совместные с Украиной долгосрочные оборонно-промышленные проекты.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Украина не вернет предоставленный ей кредит, считает Фицо
8 марта, 11:08
 
