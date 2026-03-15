Белоусов поздравил военных дипломатов с 75-летием ГУМВС

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил ветеранов, командование и личный состав Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ с 75-летием этой структуры, отметив, что военные дипломаты эффективно решают задачи по обеспечению безопасности страны.
"Поздравляю вас с 75-летием со дня образования Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны Российской Федерации!" - приводит ведомство слова Белоусова на платформе Max.
Глава Минобороны отметил, что на протяжении всех этих лет ГУМВС "эффективно решает важные задачи по обеспечению безопасности России, сохранению и упрочению стратегической стабильности, предотвращению кризисных ситуаций".
Кроме того, управление успешно развивает военное и военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами. В частности, оно, по словам Белоусова, выстраивает конструктивный и доверительный диалог с зарубежными партнерами из стран ОДКБ и СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.
"Благодаря высокому профессионализму, ответственности и самоотдаче военные дипломаты вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, повышение авторитета Вооруженных сил на международной арене", - добавил министр.
Он также выразил уверенность в том, что личный состав Главного управления будет бережно хранить традиции, заложенные ветеранами, и твердо отстаивать национальные интересы Родины. Кроме того, Белоусов пожелал военным дипломатам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо Отечества.
