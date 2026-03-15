Белоусов поздравил военных дипломатов с 75-летием ГУМВС

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил ветеранов, командование и личный состав Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ с 75-летием этой структуры, отметив, что военные дипломаты эффективно решают задачи по обеспечению безопасности страны.