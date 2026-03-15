Хет-трик Рафиньи помог "Барселоне" разгромить "Севилью" в Ла Лиге

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Рафинья (9-я и 21-я минуты - с пенальти; 51-я), также по разу отличились Дани Ольмо (38) и Жуан Канселу (60). У "Севильи" голы забили Осо (45+3) и Джибриль Соу (90+2).
На 82-й минуте матча на поле вышел полузащитник "Барселоны" Гави, который сыграл первый матч с августа 2025 года. Хавбек проходил длительное восстановление после травмы и артроскопии колена.
"Барселона" одержала четвертую победу в чемпионате Испании кряду и лидирует в турнирной таблице, набрав 70 очков и опережая идущий вторым "Реал" на четыре балла. "Севилья" (31 очко) не выигрывает в лиге на протяжении трех игр и располагается на 14-м месте.
В следующем матче чемпионата "Барселона" 22 марта примет "Райо Вальекано", "Севилья" днем ранее дома сыграет против "Валенсии".
