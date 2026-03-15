В Бахрейне задержали пять человек по обвинению в передаче данных Ирану

ДОХА, 15 мар - РИА Новости. Полиция Бахрейна задержала пять человек по обвинению в сборе и передаче секретной информации иранскому Корпусу стражей исламской революции, говорится в сообщении МВД королевства на его сайте.
"Главное управление по уголовным делам задержало пять человек и выявило шестого, который успел сбежать за границу, за сбор и передачу детальной и конфиденциальной информации Корпусу стражей исламской революции через террористические элементы, находящиеся в Иране", - отметило ведомство. Кроме того, задержанных подозревают в "вербовке террористических элементов для осуществления террористических заговоров против королевства Бахрейн, направленных на подрыв его суверенитета, структур безопасности и экономических субъектов, чтобы спровоцировать страх и панику среди жителей страны".
Ранее министерство внутренних дел Бахрейна сообщало, что два человека погибли в стране, более 50 получили ранения с 28 февраля в результате отражения атак ракет и беспилотников.
В КСИР заявили об ударе по дату-центру Amazon в Бахрейне
4 марта, 23:28