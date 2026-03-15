ЦАХАЛ заявила об уничтожении командных центров спецподразделения "Хезболлы"

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Армия Израиля утверждает, что уничтожила командные центры спецподразделения "Радван" ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте.

Помимо этого, в ЦАХАЛ заявили об ударах по нескольким местам запуска ракет ливанского движения в районе Аль-Катрани.