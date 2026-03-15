Банкир рассказал, в какой области ощущается нехватка специалистов в России
2026-03-15T12:04:00+03:00
РИА Новости: в России ощущается нехватка специалистов в сфере кибербезопасности
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нехватка специалистов в России остро ощущается в сфере кибербезопасности, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов.
"К сожалению или к счастью, кибербезопасность всегда находится на острие. Злоумышленники постоянно ищут новые способы навредить гражданам и организациям", - сказал Фетисов.
По его словам, сейчас, в эпоху технологий искусственного интеллекта, атаки с его помощью стали уже обыденностью. "Поэтому в сфере кибербезопасности нам приходится буквально выращивать уникальные компетенции", - добавил Фетисов.
"Приведу пример: сегодня перед нами стоит задача развивать функцию защиты от киберрисков именно с использованием искусственного интеллекта. Нам нужны специалисты, которые будут создавать соответствующие модели и работать с ними, чтобы эффективно противостоять угрозам", - заключил он.