Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/alfa-bank-2080780658.html
Банкир рассказал, в какой области ощущается нехватка специалистов в России
Нехватка специалистов в России остро ощущается в сфере кибербезопасности, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T12:04:00+03:00
технологии
россия
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
https://ria.ru/20260314/zarplata-2080608711.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нехватка специалистов в России остро ощущается в сфере кибербезопасности, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов.
"К сожалению или к счастью, кибербезопасность всегда находится на острие. Злоумышленники постоянно ищут новые способы навредить гражданам и организациям", - сказал Фетисов.
По его словам, сейчас, в эпоху технологий искусственного интеллекта, атаки с его помощью стали уже обыденностью. "Поэтому в сфере кибербезопасности нам приходится буквально выращивать уникальные компетенции", - добавил Фетисов.
"Приведу пример: сегодня перед нами стоит задача развивать функцию защиты от киберрисков именно с использованием искусственного интеллекта. Нам нужны специалисты, которые будут создавать соответствующие модели и работать с ними, чтобы эффективно противостоять угрозам", - заключил он.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Финансист рассказал, как вырастет средняя зарплата в России
14 марта, 03:14
 
ТехнологииРоссияАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала