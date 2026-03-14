Что Жириновский предсказал России из-за операции США в Иране

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Почему США так и не восстановили города Ракка и Мосул после победы над ИГИЛ*? "Потому что Ракка — это будущий фронтовой город", — заявил Владимир Жириновский, объясняя, что США с 2009-го готовили большую войну против Ирана.

Как связаны разрушенная Ракка, Иран, Китай и цены на нефть?

Зачем Америке сильный Иран

Владимир Вольфович утверждал, что США не боролись с Ираном — они подыгрывали ему. Намеренно.

рассуждал политик. "Шииты победили. Что, американцам худо было? Да они рады. Они рады, что победили шииты. Для чего? Им нужно пугать Ближний Восток. Вот мощный Иран. <...> 'Хезболла' победила в Ливане. В Йемене тоже", —политик.

По его версии, Америка позволила Ирану и его союзникам усилиться специально — чтобы создать образ "шиитской угрозы". Зачем? Чтобы напугать арабские монархии и оправдать будущее вторжение. Политик привел жесткое сравнение: "Как вот Европа Гитлера лелеяла, а потом и пошли танки и по их столицам".

Убрав Ирак как естественный барьер, США позволили Ирану усилиться и превратиться в главного "монстра" региона. По версии Жириновского, Вашингтон намеренно вырастил это "пугало", чтобы напугать арабские страны и создать повод для нынешнего вторжения.

Большая игра

Но зачем на самом деле нужен удар по Ирану? По мнению Жириновского, Иран — это лишь пешка.

"Им опасен Китай. Китай будет опасен к 30-му году, условно. Если получат от нас ресурсы, а газонефтепроводы уже идут, и военное дело… без нашей военной помощи Китай не выстоит. Поэтому Америке нужно нас ослабить, чтобы потом ударить по Китаю".

Логика, по его словам, железная:

Война с Ираном мгновенно взвинчивает цены на нефть. "После мощного удара, я не говорю, кого против кого, но на Ближнем Востоке, 200 долларов будет стоить баррель". Китайская экономика, полностью зависящая от импортной нефти, не выдерживает такого удара и рушится. Рост в 200 долларов за баррель — это коллапс для Пекина. Евросоюз, также зависящий от поставок, тоже летит в экономическую пропасть. Европа становится еще более управляемой и зависимой от Америки.

Таким образом, как считал Жириновский, ударом по Ирану США решают главную задачу — устраняют двух экономических конкурентов, Китай и ЕС.

Россию нужно ослабить первой

Но в этой схеме есть одна проблема — Россия. Именно поэтому, по мнению Жириновского, США так важно ослабить Москву еще до удара по Ирану.

"Китайцы не дураки, они же понимают, что если рухнет Россия, им конец. Потому что тогда Запад вместе с Америкой будет объединенный. Не против России, а против Китая".

Без российских ресурсов, без военной помощи Китай беззащитен. Поэтому Вашингтону критически важно сначала нейтрализовать Москву, а уже потом браться за Пекин.

Но здесь, по словам Жириновского, американцы совершили ошибку: "Вот здесь-то они не понимают, что раз они угрожают нам, чтобы потом угрожать Китаю, Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника".

"Русская угроза"

Жириновский объяснял и еще одну странность — почему Трамп, обещавший улучшить отношения с Россией, на деле их только ухудшал.

"Потому что это сегодня главный козырь для Трампа. Напугать западный мир, Америку. Вот есть враг, мы должны как-то вместе выступать против". Ему нужно ухудшение отношений, чтобы держать Европу в страхе и оправдывать выход из всех договоренностей.

"Когда поймут американцы, что Россию не разгромить, Китай не разгромить, тогда, может быть, начнется действительно перезагрузка", — добавил Жириновский.

"И нам это выгодно…"

И вот здесь Жириновский делает самый парадоксальный вывод. Вся эта сложная и кровавая игра, затеянная США против Китая, в краткосрочной перспективе оказывается выгодной России.

"Цены уже 80 долларов. Будет 100, 150. После мощного удара 200 долларов будет стоить баррель. Мы обогатимся", — предрекал он.

Получается классический пример того, как геополитическая хитрость оборачивается против самого хитреца. Америка пытается уничтожить Китай через удар по Ирану. Но резкий рост цен на нефть, вызванный этой войной, обогащает Россию — одного из главных противников США.