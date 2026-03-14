"Спартак" дал бой Соболеву, но проиграл. "Зенит" забил с двух пенальти

Петербургский "Зенит" в родных стенах обыграл московский "Спартак" в центральном противостоянии 21-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт — о десяти главных наблюдениях по суперматчу на Крестовском острове и продолжающим обновляться с приходом нового главного тренера "красно-белым".
14 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
45’ • Александр Соболев (П)
81’ • Джон Дуран (П)
1. Команды наконец-то забили в Питере! Только вдумайтесь: три подряд домашних матча "Зенита" против "спартаковцев" заканчивались нулевой ничьей. Сегодня болельщики, собравшиеся на "Газпром Арене", увидели два гола с одиннадцатиметровой отметки в ворота "народной команды".
2. "Спартак" уступил "Зениту" впервые за два года. Не берем поражение "красно-белых" в Зимнем Кубке РПЛ и заметим, что в чемпионате и Кубке страны москвичи не проигрывали "сине-бело-голубым" с апреля 2024 года (победа и три ничьи).
3. Важно: "Спартак" был ничуть не хуже. Особенно в первом тайме, в котором гости играли первым номером. Но чудовищный привоз пенальти в концовке первой половины встречи и еще один фол в штрафной во втором тайме помогли "Зениту" взять три очка в принципиальнейшем противостоянии и продолжить погоню за "Краснодаром" (всего один балл отставания).
Футбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
4. Но вот статистика по ударам разочаровывает. Денис Адамов, защищавший ворота хозяев, сегодня остался без работы, потому что "Спартак" ни разу не попал в створ за весь матч!
5. Голов у "Зенита" могло быть больше. Но защитник Даниил Денисов поставил голову под расстрельный удар, также хороший матч провел вратарь гостей Александр Максименко (два сейва).
6. Да и москвичи должны были сравнять при счете 0:1. Жедсон Фернандеш не смог попасть в створ ворот из убойнейшей позиции — мяч пролетел рядом со штангой.
7. У "Спартака" большие проблемы с игрой в своей штрафной. После рестарта чемпионата команду Хуана Карседо в каждом матче наказывают пенальти. Сегодня "отличился" Пабло Солари, который зачем-то схватил за футболку Дугласа Сантоса в безобидной ситуации — к точке подошел Соболев и после гола надел "водолазную" маску, "потроллив" соперника после резонансного ролика с высмеиваниями "ныряний" форварда.
А затем Кристофер Ву наступил на ногу Педро, и звездный Джон Дуран забил
8. Но к судье претензии все же есть. На 65-й минуте Соболев попал Наилю Умярову локтем в лицо. Выглядел удар несильным, но точно тянул на желтую карточку от Сергея Карасева… Которая стала бы для форварда "Зенита" второй — тогда почти полчаса петербуржцы играли в меньшинстве.
В итоге Соболев "горчичника" избежал.
9. У Карседо два поражения в четырех встречах. Причем оба — в топ-матчах. Напомним, что полторы недели назад "Спартак" был разгромлен "динамовцами" со счетом 2:5 в Кубке России.
10. Ниже шестого места "Спартак" вряд ли опустится. Именно на этой позиции сейчас находятся "красно-белые", ни о какой чемпионской гонке не может идти и речи. С другой стороны, можно побороться за бронзу: пока от идущего третьим "Локомотива" москвичей отделяет шесть очков.