"Спартак" дал бой Соболеву, но проиграл. "Зенит" забил с двух пенальти
18:10 14.03.2026 (обновлено: 18:42 14.03.2026)
"Спартак" дал бой Соболеву, но проиграл. "Зенит" забил с двух пенальти
Иван Орехов
"Спартак" дал бой Соболеву, но проиграл. "Зенит" забил с двух пенальти

"Зенит" благодаря двум голам с пенальти победил "Спартак" в 21-м туре РПЛ

Петербургский "Зенит" в родных стенах обыграл московский "Спартак" в центральном противостоянии 21-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт — о десяти главных наблюдениях по суперматчу на Крестовском острове и продолжающим обновляться с приходом нового главного тренера "красно-белым".
Российская премьер-лига (РПЛ)
14 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
Зенит
2 : 0
Спартак Москва
45‎’‎ • Александр Соболев (П)
81‎’‎ • Джон Дуран (П)
1. Команды наконец-то забили в Питере! Только вдумайтесь: три подряд домашних матча "Зенита" против "спартаковцев" заканчивались нулевой ничьей. Сегодня болельщики, собравшиеся на "Газпром Арене", увидели два гола с одиннадцатиметровой отметки в ворота "народной команды".
2. "Спартак" уступил "Зениту" впервые за два года. Не берем поражение "красно-белых" в Зимнем Кубке РПЛ и заметим, что в чемпионате и Кубке страны москвичи не проигрывали "сине-бело-голубым" с апреля 2024 года (победа и три ничьи).
3. Важно: "Спартак" был ничуть не хуже. Особенно в первом тайме, в котором гости играли первым номером. Но чудовищный привоз пенальти в концовке первой половины встречи и еще один фол в штрафной во втором тайме помогли "Зениту" взять три очка в принципиальнейшем противостоянии и продолжить погоню за "Краснодаром" (всего один балл отставания).
4. Но вот статистика по ударам разочаровывает. Денис Адамов, защищавший ворота хозяев, сегодня остался без работы, потому что "Спартак" ни разу не попал в створ за весь матч!
5. Голов у "Зенита" могло быть больше. Но защитник Даниил Денисов поставил голову под расстрельный удар, также хороший матч провел вратарь гостей Александр Максименко (два сейва).
6. Да и москвичи должны были сравнять при счете 0:1. Жедсон Фернандеш не смог попасть в створ ворот из убойнейшей позиции — мяч пролетел рядом со штангой.
7. У "Спартака" большие проблемы с игрой в своей штрафной. После рестарта чемпионата команду Хуана Карседо в каждом матче наказывают пенальти. Сегодня "отличился" Пабло Солари, который зачем-то схватил за футболку Дугласа Сантоса в безобидной ситуации — к точке подошел Соболев и после гола надел "водолазную" маску, "потроллив" соперника после резонансного ролика с высмеиваниями "ныряний" форварда.
А затем Кристофер Ву наступил на ногу Педро, и звездный Джон Дуран забил
8. Но к судье претензии все же есть. На 65-й минуте Соболев попал Наилю Умярову локтем в лицо. Выглядел удар несильным, но точно тянул на желтую карточку от Сергея Карасева… Которая стала бы для форварда "Зенита" второй — тогда почти полчаса петербуржцы играли в меньшинстве.
В итоге Соболев "горчичника" избежал.
9. У Карседо два поражения в четырех встречах. Причем оба — в топ-матчах. Напомним, что полторы недели назад "Спартак" был разгромлен "динамовцами" со счетом 2:5 в Кубке России.
10. Ниже шестого места "Спартак" вряд ли опустится. Именно на этой позиции сейчас находятся "красно-белые", ни о какой чемпионской гонке не может идти и речи. С другой стороны, можно побороться за бронзу: пока от идущего третьим "Локомотива" москвичей отделяет шесть очков.
