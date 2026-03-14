ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет проводить президентские выборы на Украине, несмотря на наличие всех условий для этого в стране, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он добавил, что своими действиями Зеленский, захватив власть единожды, не будет ее самостоятельно отдавать, а будет делать все, чтобы продлить срок своего пребывания в роли главы киевского режима.