Невролог предупредил об опасности снотворных препаратов

ТУЛА, 14 мар – РИА Новости. Прием снотворных без назначения врача может быть опасен из-за риска привыкания и серьезных побочных эффектов, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.

По словам специалиста, безопасных безрецептурных снотворных практически не существует. Основные препараты для лечения бессонницы, так называемые Z-снотворные, являются строго учетными рецептурными средствами.

"Это серьезные препараты, которые могут вызывать привыкание и зависимость. Ими можно лечить только тяжелую бессонницу коротким курсом — максимум до одного месяца, лучше до двух недель. Их нельзя принимать постоянно, потому что организм без них просто не захочет спать. Кроме того, такие лекарства могут давать когнитивное снижение и нарушение координации, что увеличивает риск падения", — объяснил врач.

Отдельно Александр Атяшев отметил опасность использования противотревожных препаратов и транквилизаторов в качестве снотворных из-за их седативного эффекта.