Рейтинг@Mail.ru
Невролог предупредил об опасности снотворных препаратов - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 14.03.2026 (обновлено: 08:19 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/vrach-2080625355.html
Невролог предупредил об опасности снотворных препаратов
Невролог предупредил об опасности снотворных препаратов - РИА Новости, 14.03.2026
Невролог предупредил об опасности снотворных препаратов
Прием снотворных без назначения врача может быть опасен из-за риска привыкания и серьезных побочных эффектов, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог,... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T05:06:00+03:00
2026-03-14T08:19:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_0:40:2000:1165_1920x0_80_0_0_c07f046f07635efc3189c0db9588ed50.jpg
https://ria.ru/20260225/son-2076536684.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_199:0:1803:1203_1920x0_80_0_0_7cf8b8de3c40ccfb4ed19d1e79aed55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Невролог предупредил об опасности снотворных препаратов

Врач Атяшев: безрецептурные снотворные могут вызывать привыкание

© Fotolia / cat_111Таблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Fotolia / cat_111
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 14 мар – РИА Новости. Прием снотворных без назначения врача может быть опасен из-за риска привыкания и серьезных побочных эффектов, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.
По словам специалиста, безопасных безрецептурных снотворных практически не существует. Основные препараты для лечения бессонницы, так называемые Z-снотворные, являются строго учетными рецептурными средствами.
"Это серьезные препараты, которые могут вызывать привыкание и зависимость. Ими можно лечить только тяжелую бессонницу коротким курсом — максимум до одного месяца, лучше до двух недель. Их нельзя принимать постоянно, потому что организм без них просто не захочет спать. Кроме того, такие лекарства могут давать когнитивное снижение и нарушение координации, что увеличивает риск падения", — объяснил врач.
Отдельно Александр Атяшев отметил опасность использования противотревожных препаратов и транквилизаторов в качестве снотворных из-за их седативного эффекта.
"Это абсолютно неправильно, так как такой подход не вылечивает, а только закрепляет проблему сна. К тому же они имеют свои побочные эффекты, и некоторые из них вызывают привыкание", — подчеркнул специалист, добавив, что любые снотворные должны назначаться только врачом.
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала