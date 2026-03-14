https://ria.ru/20260314/vrach-2080625355.html
Невролог предупредил об опасности снотворных препаратов
Прием снотворных без назначения врача может быть опасен из-за риска привыкания и серьезных побочных эффектов, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог,... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T05:06:00+03:00
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_0:40:2000:1165_1920x0_80_0_0_c07f046f07635efc3189c0db9588ed50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_199:0:1803:1203_1920x0_80_0_0_7cf8b8de3c40ccfb4ed19d1e79aed55b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Врач Атяшев: безрецептурные снотворные могут вызывать привыкание
ТУЛА, 14 мар – РИА Новости. Прием снотворных без назначения врача может быть опасен из-за риска привыкания и серьезных побочных эффектов, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.
По словам специалиста, безопасных безрецептурных снотворных практически не существует. Основные препараты для лечения бессонницы, так называемые Z-снотворные, являются строго учетными рецептурными средствами.
"Это серьезные препараты, которые могут вызывать привыкание и зависимость. Ими можно лечить только тяжелую бессонницу коротким курсом — максимум до одного месяца, лучше до двух недель. Их нельзя принимать постоянно, потому что организм без них просто не захочет спать. Кроме того, такие лекарства могут давать когнитивное снижение и нарушение координации, что увеличивает риск падения", — объяснил врач.
Отдельно Александр Атяшев отметил опасность использования противотревожных препаратов и транквилизаторов в качестве снотворных из-за их седативного эффекта.
"Это абсолютно неправильно, так как такой подход не вылечивает, а только закрепляет проблему сна. К тому же они имеют свои побочные эффекты, и некоторые из них вызывают привыкание", — подчеркнул специалист, добавив, что любые снотворные должны назначаться только врачом.