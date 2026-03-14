16:48 14.03.2026
"Это вообще шок". Ворончихина высказалась о своей победе на Паралимпиаде
Ворончихина заявила, что рада победе в слаломе, но сожалеет о сходе шведки Орше
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 14 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что рада победе в слаломе на Паралимпийских играх в Италии, но сожалеет о сходе шведской соперницы Эббы Оршё.
В субботу Ворончихина, выступающая в классе LW6/8-2 (поражение части руки), одержала победу в слаломе и завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии. После первой попытки лидировала Оршё, которая во втором заезде ошиблась при прохождении виража и сошла с дистанции.
"Это вообще шок. Сегодня у меня другие эмоции по сравнению с первым золотом. Эбба действительно серьезный соперник в этой дисциплине. Мы во всех соревнованиях с ней боремся, она неплохо проехала первую попытку. И ко второй попытке я отпустила ситуацию - как будет, так будет, проеду в свое удовольствие. Конечно, я рада. Но и очень жалко, что от горя до радости один шаг. Это спорт, так случается. То же самое было с Алексеем (Бугаевым), когда он выигрывал полторы секунды и сошел за 20 метров до дистанции", - заявила журналистам Ворончихина.
Ранее на Паралимпиаде в Италии 23-летняя Ворончихина одержала победу в супергиганте, завоевала бронзу в скоростном спуске и серебро в гигантском слаломе. Всего в активе сборной России пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Ворончихина принесла сборной России пятую золотую медаль на Паралимпиаде
