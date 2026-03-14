Рейтинг@Mail.ru
Ворончихина принесла сборной России пятую золотую медаль на Паралимпиаде
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 14.03.2026 (обновлено: 16:32 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/voronchikhina-2080672953.html
Ворончихина принесла сборной России пятую золотую медаль на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина победила в слаломе на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T15:44:00+03:00
2026-03-14T16:32:00+03:00
паралимпийские игры
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080271963_0:49:2971:1720_1920x0_80_0_0_c6544a6e0cdc0e31a3fe82ddec433201.jpg
https://ria.ru/20260313/paralimpiada-2080538151.html
https://ria.ru/20260314/paralimpiada-2026-2080333328.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080271963_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7487fa9864ca53b48419a347f98110c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Ворончихина принесла сборной России пятую золотую медаль на Паралимпиаде

Горнолыжница Ворончихина завоевала золото в слаломе на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 14 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина победила в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
По сумме двух попыток спортсменка, выступающая в классе LW6/8-2, показала результат одна минута 26,95 секунды. Второе место заняла китаянка Чжу Вэньцзин (отставание — 1,49 секунды), третье — канадка Микаэла Жосслен (+2,24).
Это вторая золотая медаль россиянки на Паралимпиаде. Первую она завоевала в супергиганте, еще две — серебряную и бронзовую — в гигантском слаломе и скоростном спуске.
Ворончихиной 23 года. Она многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Всего их активе пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание
Вчера, 15:20
 
Паралимпийские игры, Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала