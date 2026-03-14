Ворончихина принесла сборной России пятую золотую медаль на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина победила в слаломе на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T15:44:00+03:00
Горнолыжница Ворончихина завоевала золото в слаломе на Паралимпиаде
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 14 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина победила в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
По сумме двух попыток спортсменка, выступающая в классе LW6/8-2, показала результат одна минута 26,95 секунды. Второе место заняла китаянка Чжу Вэньцзин (отставание — 1,49 секунды), третье — канадка Микаэла Жосслен (+2,24).
Это вторая золотая медаль россиянки на Паралимпиаде. Первую она завоевала в супергиганте, еще две — серебряную и бронзовую — в гигантском слаломе и скоростном спуске.
Ворончихиной 23 года. Она многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Всего их активе пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды. Соревнования проходят в Милане
и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.