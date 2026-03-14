11:59 14.03.2026
Ворончихина идет второй в слаломе на Паралимпиаде в Италии
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина располагается на второй строчке после первой попытки в слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Варвара Ворончихина (Россия)
Варвара Ворончихина (Россия). Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина располагается на второй строчке после первой попытки в слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Она показала результат 42,65 секунды и отстает от лидирующей шведки Эббы Оршё (40,89) на 1,76 секунды. Третьей идет канадка Микаэла Жосслен (+3,16).
Вторая попытка начнется в 15:15 мск.
Ранее на Паралимпиаде в Италии Ворончихина одержала победу в супергиганте, завоевала бронзу в скоростном спуске и серебро в гигантском слаломе. Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
