В Госдуме оценили победу Ворончихиной на Паралимпиаде

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Россиянка Варвара Ворончихина продемонстрировала прекрасное выступление на Паралимпийских играх в Италии и зарекомендовала себя лидером мирового горнолыжного спорта, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Ворончихина в субботу завоевала золото Паралимпиады в слаломе. Ранее россиянка победила в супергиганте, а также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске.
"Варвара проявила себя мировым лидером в паралимпийских горных лыжах. Она очень сильная горнолыжница, ее школу видно сразу. Поздравляем ее и ее тренера, она прекрасно выступила на Паралимпиаде! - сказал Свищев. - И еще есть к чему стремиться - можно было собрать полный золотой набор. Надеемся, на следующей Паралимпиаде ей удастся это сделать".
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян, они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. В их активе на данный момент пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды. "Поздравляем Паралимпийский комитет России, это великолепное выступление на Играх", - отметил Свищев.
Паралимпийские игры завершатся в воскресенье.