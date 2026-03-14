В Госдуме оценили победу Ворончихиной на Паралимпиаде

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Россиянка Варвара Ворончихина продемонстрировала прекрасное выступление на Паралимпийских играх в Италии и зарекомендовала себя лидером мирового горнолыжного спорта, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Ворончихина в субботу завоевала золото Паралимпиады в слаломе. Ранее россиянка победила в супергиганте, а также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске.