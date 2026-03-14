Ворончихина посвятила победу в слаломе тренерскому штабу
Ворончихина посвятила победу в слаломе тренерскому штабу - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Ворончихина посвятила победу в слаломе тренерскому штабу
Двукратная паралимпийская чемпионка горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала журналистам, что посвящает победу в слаломе на Паралимпиаде 2026 года в Италии... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T16:58:00+03:00
2026-03-14T16:58:00+03:00
2026-03-14T16:58:00+03:00
спорт, паралимпийские игры, александра назарова
Биатлон, Спорт, Паралимпийские игры, Александра Назарова
Ворончихина посвятила победу в слаломе тренерскому штабу
Ворончихина посвятила победу в слаломе на Паралимпиаде тренерскому штабу
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 14 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратная паралимпийская чемпионка горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала журналистам, что посвящает победу в слаломе на Паралимпиаде 2026 года в Италии тренерскому штабу.
В субботу Ворончихина, выступающая в классе LW6/8-2 (поражение части руки), одержала победу в слаломе и завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии
. Ранее 23-летняя россиянка победила в супергиганте, а также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Всего в активе сборной России
пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.
"Мне просто хочется сказать спасибо моему тренерскому составу, потому что они мне помогли и открыли дорогу в это все. Только благодаря им у нас совершаются победы. Александр Назаров
, Александр Пинаев и Евгений Пинаев. Хочу посвятить это золото тренерскому составу. Вторая золотая медаль мне очень дорога. Просто я пока реально не понимаю, что случилось. Наши тренеры работают каждый день. Мы чуть-чуть отдыхаем, а они работают каждый день, очень большое количество лыж делают и другой работы. Просто не высыпаются. Я хочу их поблагодарить", - сказала Ворончихина.
"Безумно хочу поблагодарить не только родных, но и всех за поддержку. У нас она здесь нереальная. Когда ехала на канатке, увидела болельщиц в наших кокошниках. Меня это поразило. Они кричали мое имя, и мне было безумно приятно, что действительно кто-то лично приехал меня поддержать. Конечно, нереальное количество сообщений в соцсетях. Честно, нет времени пока ответить, но я обещаю, что всем отвечу и всех поблагодарю", - добавила спортсменка.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.